Parasite: trama e cast del film

Parasite: la trama e il cast della pellicola che ha vinto l’Oscar come Miglior Film nel 2020.

Presentato durante la settantaduesima edizione del Festival di Cannes, Parasite è uno dei migliori film dell’ultimo periodo, in grado di vincere ben quattro premi Osca, tra cui quello per il Miglior Film che non era mai stato assegnato a un lungometraggio realizzato non in lingua inglese. Un film da record dunque, arrivato nelle sale cinematografiche italiane nel novembre 2019, riproposto poi nel febbraio 2020 proprio in virtù dello straordinario successo ottenuto agli Oscar. Scopriamo la trama e il cast del capolavoro firmato dal regista Bong Joon-ho.

Parasite: la trama

Parasite mette in scena la storia della famiglia Kim, composta dai genitori, un figlio e una figlia. I quattro hanno un grande legame tra loro, ma condividono un futuro incerto: sono tutti disoccupati e vivono in un piccolo sottoscala. La svolta arriva quando il figlio, Ki-Woo, riesce a diventare l’insegnante privato di una ricchissima famiglia e la famiglia Kim escogita un piano per sistemarsi definitivamente, ma il loro progetto ha delle conseguenze imprevedibili.

Il film è stato un successo enorme, forse inaspettato e la storia della famiglia Kim potrebbe non fermarsi a Parasite. La celebre casa di produzione HBO, che ha firmato alcuni dei successi più grandi a livello seriale come Game of Thrones, starebbe lavorando a una serie tratta da Parasite, col regista Bong Joon-Ho e Adam McKay, presente quest’anno agli Oscar con il suo ultimo film: Don’t Look Up. Vedremo dunque se torneremo presto a vedere le avventure della famiglia Kim.

Parasite: il cast

Questo è il cast del film:

Song Kang-ho: Kim Ki-taek

Lee Sun-kyun: Park Dong-ik

Cho Yeo-jeong: Choi Yeon-kyo

Choi Woo-shik: Kim Ki-woo

Park So-dam: Kim Ki-jung

Lee Jung-eun: Gook Moon-gwang

Park Myeong-hoon: Geun-se

Jang Hye-jin: Kim Chung-sook

Jung Ji-so: Park Da-hye

Jung Hyeon-jun: Park Da-song

Park Seo-joon: Min-hyuk

