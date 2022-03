San Diego Serenade testo, significato e traduzione della canzone di Tom Waits

San Diego Serenade, scopriamo il significato, il testo e la traduzione della canzone di Tom Waits.

San Diego Serenade è una delle canzoni più famose di Tom Waits: scopriamone il significato, il testo e la traduzione.

San Diego Serenade, il significato della canzone di Tom Waits

Colui che canta elenca una serie di cose e di sensazioni mai provate, o meglio di cui non si è mai accorto finché non le ha perdute o finché non ha potuto vederle sotto una luce nuova.

San Diego Serenade, il testo della canzone di Tom Waits

I never saw the morning ’til I stayed up all night

I never saw the sunshine ’til you turned out the light

I never saw my hometown until I stayed away too long

I never heard the melody until I needed a song

I never saw the white line, ’til I was leaving you behind

I never knew I needed you until I was caught up in a bind

I never spoke “I love you” ’til I cursed you in vain

I never felt my heartstrings until I nearly went insane

I never saw the east coast until I moved to the west

I never saw the moonlight until it shone off of your breast

I never saw your heart until someone tried to steal, tried to steal it away

I never saw your tears until they rolled down your face

I never saw the morning ’til I stayed up all night

I never saw the sunshine ’til you turned out your love light, baby

I never saw my hometown until I stayed away too long

I never heard the melody until I needed the song

San Diego Serenade, la traduzione del testo di Tom Waits

“Non avevo mai visto la mattina

finché non sono rimasto alzato tutta la notte

non avevo mai visto la luce del sole

finché non hai spento la luce

non avevo mai visto la mia città

finché non sono stato via troppo a lungo

non avevo mai ascoltato la melodia

finché non ho avuto bisogno della canzone.

Non avevo mai visto il limite

fino al momento in cui ti stavo perdendo

non avevo mai capito di aver bisogno di te

finché non mi sono ritrovato con le spalle al muro

non avevo mai detto “ti amo”

finché non ti ho maledetto invano

non avevo mai provato sentimenti così intensi

finché non sono quasi impazzito.

Non avevo mai visto la costa est

finché non mi sono trasferito a ovest

non avevo mai visto la luce della luna

finché non ha brillato sul tuo seno

non avevo mai visto il tuo cuore

finché qualcuno ha cercato di rubarlo

di rubarlo e portarmelo via

non avevo mai visto le tue lacrime

finché non sono scese lungo il tuo viso.

Non avevo mai visto la mattina

finché non sono rimasto alzato tutta la notte

non avevo mai visto la tua luce

finché non hai spento il sole del tuo amore, piccola

non avevo mai visto la mia città

finché non sono stato via troppo a lungo

non avevo mai ascoltato la melodia

finché non ho avuto bisogno della canzone”.

