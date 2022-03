I won’t let you go testo, significato e traduzione della canzone di James Morrison

I won’t let you go, vediamo il significato, il testo e la traduzione del brano di Jim Morrison cantato da Alex nella seconda puntata di Amici.

Amici torna con la seconda puntata del serale e tra le esibizioni che vedremo ci sarà quella di Alex, che canterà I won’t let you go di James Morrison, dedicandola a una persona speciale (probabilmente Cosmary). Vediamo dunque il significato, il testo e la traduzione del brano.

I won’t let you go, il significato della canzone di James Morrison

Il tema del brano è l’amore, inteso come sostegno alla persona amata che in un momento difficile, alle prese con la depressione, rischia di allontanarsi da tutti, ma grazie all’amore tutto si può superare.

I won’t let you go, il testo della canzone di James Morrison

When it’s black

Take a little time to hold yourself

Take a little time to feel around before it’s gone

You won’t let go but still keep from falling down

Remember how you save me now from all of my wrongs

Yeah

And if there’s love just feel it

And if there’s life will see it

This ain’t no time to be alone, alone yeah

I won’t let you go

Say those words

Say those words like there’s nothing else

Close your eyes and you might believe

That there is some way out

Open up

Open up your heart to me now

Let it all come pouring out

There’s nothing I can’t take

And if there’s love just feel it

And if there’s life will see it

This ain’t no time to be alone, alone yeah

I won’t let you go

(Won’t let you go)

(Won’t let you go)

If your sky is falling

Just take my hand and hold it

You don’t have to be alone, alone yeah

I won’t let you go

(Won’t let you go)

(Won’t let you go)

And if you feel the fading of the light

And you’re too weak to carry on the fight

And all your friends that you care for have disappeared

I’ll be here not gone, forever holding on

If there’s love just feel it

And if there’s life will see it

This ain’t no time to be alone, alone yeah

I won’t let you go

(Won’t let you go)

(Won’t let you go)

If your sky is falling

Just take my hand and hold it

You don’t have to be alone, alone yeah

I won’t let you go

(Won’t let you go)

(Won’t let you go)

I won’t let you go

I won’t let

I won’t let you go

No, I won’t let

I won’t let you go

I won’t let you go

I won’t let you go, la traduzione della canzone di James Morrison

Quando tutto è nero

Prendi un po’ di tempo per te

Prendi un po’ di tempo per capire cosa ti succede intorno

Prima sia troppo tardi

Non lascerai perdere

Ma continuerai ancora a cadere

Ricordati come mi hai salvato ora

Da tutti i miei errori, sì

Se c’è amore, ascoltalo

Se c’è vita, lo vedremo

questo non è il momento per stare da soli, sì

Non ti lascerò andare

Dì queste parole,

dille come se non ci fosse nient’altro

Chiudi gli occhi e riuscirai a credere

Che ci sarà una qualche via d’’uscita, sì

Apri,

apri il tuo cuore a me ora

Lascia che tutto venga fuori

Non c’è niente che io non possa prendere

Se c’è amore, ascoltalo

E se c’è vita, lo vedremo

questo non è il momento per stare da soli, sì

Non ti lascerò andare

Se sta cadendo il tuo cielo,

prendi la mia mano e stringila

Non devi essere sola, sola, sì

Non ti lascerò andare

E se senti la luce sbiadire

E sei troppo debole per sopportare questa lotta

E tutti gli amici su cui contavi sono scomparsi

Io sarò lì, non me ne sarò andato, per sempre, terrò duro oh

Se c’è amore, ascoltalo

E se c’è vita, lo vedremo

questo non è il momento per stare da soli, sì

Non ti lascerò andare

Se sta cadendo il tuo cielo,

prendi la mia mano e stringila

Non devi essere sola, sola, sì

Non ti lascerò andare

Non ti lascerò andare

Non ti lascerò

Non ti lascerò andare no

Non ti lascerò

Non ti lascerò andare, non ti lascerò andare

