Ospiti Amadeus Affari Tuoi e Soliti Ignoti stasera 26 marzo

Ultimo appuntamento con il sabato sera targato Affari Tuoi formato famiglia e Soliti Ignoti. Scopriamo gli ospiti di Amadeus per stasera sabato 26 marzo 2022

Si chiude il sabato sera dedicato ad Affari Tuoi formato famiglia e Soliti Ignoti. Per la seconda settimana infatti sarà Amadeus il mattatore della serata con il ritorno dei due game prima nell’access time e poi in prima serata. Una scelta ben precisa da parte della Rai che per contrastare il serale Amici 21 ha scelto di puntare sul suo conduttore di punta. Dopo il Festival di Sanremo, Amadeus ha accettato di dar vita ad Affari Tuoi formato famiglia, nuovo format del game che dopo alcune settimane è stato anticipato all’access time per fare spazio in prima serata a I Soliti Ignoti. Scopriamo gli ospiti di stasera sabato 26 marzo 2022.

Con Amadeus e Giovanna Civitillo ad Affari tuoi formato famiglia ci sarà Pierpaolo Spollon, attore reduce dal grande successo di DOC 2. Un grande ritorno per lui che il 20 gennaio aveva partecipato ai Soliti Ignoti facendo registrare un grande record. Con la sua partecipazione all’access time, il game aveva raggiunto quasi 6 milioni di spettatori. E così Pierpaolo Spollon, concorrente amatissimo dal pubblico, torna da Amadeus questa volta però ad Affari tuoi formato famiglia.

Soliti Ignoti, in onda stasera sabato 26 marzo 2022, vedrà invece la partecipazione come ospite di una coppia collaudatissima. Parteciperanno al quiz Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, già protagonisti di Don Matteo ed entrambi presenti sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2022. Maria Chiara Giannetta, una delle donne che hanno affiancato Amadeus alla conduzione, aveva regalato al pubblico un simpatico siparietto “Dialogo tra due innamorati” che ha visto la partecipazione proprio di Maurizio Lastrico.

