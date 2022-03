Marco Senise all’Isola dei Famosi: chi è e perché è famoso

Il volto di Marco Senise risulta familiare ad alcune generazioni. Si tratta però di un personaggio decisamente meno noto ai più giovani. Spieghiamo dunque chi è e perché si tratta di un VIP e dunque perché si trovi sull’Isola dei Famosi 2022.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Marco Senise. Si tratta di un conduttore ben noto, che ha deciso di mettersi in gioco in Honduras nel reality condotto da Ilary Blasi. Ecco in breve la sua carriera e ciò che sappiamo della sua vita privata.

Chi è Marco Senise

Nato a Roma il 4 marzo 1964, Marco Senise è un conduttore Mediaset decisamente noto. È stato tra i presentatori di Forum per 15 lunghi anni, precisamente tra il 1998 e il 2013. In questo lungo periodo ha collaborato, tra gli altri, con Paola Perego e Rita Dalla Chiesa. Nel 2014 ha puntato tutto sull’emittente italo-albanese Agon Channel, conducendo Chance, A casa nostra e A fior di pelle. Dal 2016 al 2019, invece, ha presentato il concorso di bellezza Miss Europe Continental su Fashion TV con Veronica Maya.

Marco Senise vita privata

Sappiamo ben poco sulla vita privata di Marco Senise, che tiene particolarmente alla propria privacy. Stando a quanto è trapelato, pare che ad oggi non abbia né moglie né figli. Guardando al passato, è stato compagno di Nina Godino e Antonella Elia. Con quest’ultima la relazione non è finita bene. Pare la rottura sia stata dovuta a una relazione di Senise con Valeria Marini. Il fatto che ciò sia avvenuto durante la storia con la Elia è però un rumor. Confermato invece il flirt con la Marini dallo stesso conduttore: “Una sera Valeria è entrata con un’amica al ristorante. Inizia a mandarmi baci. Finita la storia con Antonella, ci siamo visti. C’è stato un flirt ma poi è finito perché stare dietro a Valeria non è facile”.

