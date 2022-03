Eliminati Isola dei Famosi 2022: chi è uscito ieri sera 28 marzo

Eliminati Isola dei Famosi 2022 del 28 marzo: scopriamo chi è uscito dal reality condotto da Ilary Blasi e giunto alla terza puntata

Sono due le coppie in nomination nella puntata del 28 marzo dell’Isola dei Famosi 2022. A confrontarsi al televoto sono state la coppia composta da Antonio Zequila e Floriana Secondi e quella formata da Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. Scopriamo chi sono stati gli eliminati

Eliminati Isola dei Famosi: chi è uscito 28 marzo

Il verdetto del televoto è stato emblematico. Ad essere eliminati sono la coppia Antonio Zequila e Floriana che hanno avuto il 76% dei voti. Solo il 24% per Carmen e il figlio Alessandro che si salvano per il secondo televoto consecutivo. A pesare sulla sconfitta di Antonio e Floriana, la sfuriata della donna nella precedente puntata contro Estefania e Nicolas. Forti le parole dell’ex vincitrice del GF che ha apostrofato la donna come falsa e l’attore come infame. Uno sfogo eccessivo che non è piaciuto allo studio e molto probabilmente anche al pubblico.

In realtà la coppia Antonio Floriana non è stata definitivamente eliminata. I due concorrenti sono approdati a Playa Sgamada dove potranno giocare da singoli. Prima di arrivare alla spiaggia, Floriana ha pensato seriamente di abbandonare il gioco. Ilary Blasi è riuscita però con grande diplomazia a far ragionare la donna che ha così deciso di restare. Prima di andare via dalla palapa, Antonio e Floriana hanno potuto dare il bacio di Giuda, che vale una nomination. La scelta della coppia è ricaduta su Jeremias, una decisione di Antonio Zequila che la donna ha deciso di condividere.

