Floriana Isola dei Famosi retroscena dietro eliminazione: ingannata?

Isola dei famosi, dopo l’eliminazione provvisoria dell’ultima puntata, Floriana minaccia l’addio al reality: scopriamo cosa è successo.

Turbolenze all’interno dell’Isola dei famosi, dove c’è una minaccia di abbandono e soprattutto una pesante accusa mossa da Floriana Secondi. Nel corso della terza puntata dello show, la donna è stata eliminata in coppia con Antonio Zequila, perdendo al televoto con Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. Un’eliminazione provvisoria, perché i due non hanno abbandonato lo show, ma semplicemente si sono spostati su Playa Sgamada. Floriana però potrebbe presto abbandonare realmente lo show, delusa da un gioco che non le era stato illustrato per bene.

Isola dei famosi: la rabbia di Floriana

Una volta saputo l’esito del televoto, l’ex vincitrice del Grande Fratello ha espresso la volontà di tornare a casa, delusa per le dinamiche del gioco e desiderosa solo di voler tornare da suo figlio. La reazione della donna ha provocato la delusione di Ilary Blasi, apparsa visibilmente contrariata dalle accuse di Floriana, che ha fatto intuire di non sapere che il reality avrebbe accoppiato anche i concorrenti singoli. Uno scenario in realtà difficile da immaginare considerando la serietà della produzione.

Probabilmente, la sconfitta con Carmen Di Pietro non è andata affatto giù a Floriana, che ha reagito istintivamente, come le è capitato anche in passato, minacciando così l’abbandono del reality. La donna ha poi parzialmente cambiato idea, ma vedremo se la permanenza su Playa Sgamada le farà sbollire la rabbia o se l’ex gieffina rimarrà convinta nella sua volontà di lasciare il programma.

Ciò che pesa però è l’accusa mossa da Floriana, che però non ha trovato riscontro in altri naufraghi e quindi sembra difficile che la produzione non abbia informato per bene i concorrenti delle dinamiche di gioco. Vedremo se questa situazione verrà approfondite nel prossimo appuntamento con l’Isola dei famosi.

