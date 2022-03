Isola 2022, Melandri volgare su Ilona indigna, in studio non hanno sentito?

Sembravano una coppia affiatata e invece è bastata una settimana a Ilona Staller e Marco Melandri per rompere l’idillio. Una battuta del pilota ha indignato il web

Fin dalla prima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, Ilona Staller e Marco Melandri avevano mostrato grande sintonia. I due, accoppiati per caso, si erano divertiti insieme dando vita ad una bella amicizia. Il gioco però non lascia scampo e l’elezione di Ilona a capo di Playa Sgamada ha rotto l’idillio tra i due. Una convivenza non apprezzata che ha spinto Marco Melandri ad una battuta che ha indignato il web.

Già ai ferri corti per incomprensioni durante la giornata, i due ex accoppiati hanno mostrato di non andare più d’accordo. Infatti su Playa Sgamada, Ilona Staller, da capo della spiaggia, ha avuto la possibilità di scegliere una persona per formare una nuova coppia e ritornare su Playa Accoppiada. Ilona ha scelto Roger. Prima di andare via, Ilary Blasi le ha chiesto, in caso di possibilità (negata dal gioco), se la sua scelta sarebbe ricaduta su Marco Melandri

L’attrice non ha esitato e ha risposto a sorpresa che non avrebbe accettato perché il motociclista non ascolta. Melandri ha criticato la donna dicendo che per essere un buon capo bisogna farsi ascoltare. Sembrava tutto finito con Ilona Staller e Roger che per tornare in gioco si sono legati con una corda che li tiene attaccati, un espediente che avevano già provato Marco Melandri e l’attrice e che ha subito scatenato l’ilarità e le battute in studio.

Con simpatia Roger ha iniziato a pensare al momento in cui sarebbe dovuto andare in bagno e la risposta di Marco Melandri ha scandalizzato il web. Il motociclista ha “rassicurato” il modello dicendo “Non ti preoccupare quando devi andare in bagno, ti aiuta Ilona”. La frase non è stata ascoltata da Alvin che era alle prese con la spiegazione dei movimenti. Stesso discorso per lo studio che nel caos generale non ha colto la battuta fuori luogo. I social non perdonano e Marco Melandri è stato attaccato per la sua volgarità. Un attacco inaspettato che il pubblico non ha apprezzato.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI