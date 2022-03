Namasté – Calma apparente è un mistery thriller avvincente e inquietante, diretto dal regista Brian Herzlinger e scritto dallo sceneggiatore Robert Black. 90 minuti, circa, di durata, per una pellicola uscita al cinema nel corso del 2020.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Namasté – Calma apparente. Ecco la storia che viene raccontata in questa pellicola, il cui titolo originale è Psycho Yoga Instructor, e il cast coinvolto nel progetto. Dopo la visione non andrete non sarete in grado di rilassarvi durante il vostro corso preferito per un po’ di tempo.

Namasté – Calma apparente trama e cast

La trama di Namasté – Calma apparente del regista Brian Herzlinger si concentra su Justine Grace. La giovane è disperata e fatica a trovare la quadra della propria vita. Le cose infatti non vanno per il meglio a casa con suo marito Tom. Questo non è però l’unico elemento critico. Vorrebbe infatti ritrovarsi e riuscire a ripartire e volersi bene. L’obiettivo è quello di ripartire da sé e la chance pare giungere grazie all’affascinante istruttore di yoga Dominic.

Questi si interessa a lei e sembra essere quello in grado di portare finalmente un po’ di felicità nella sua vita. In breve, però, l’uomo mostra attenzioni sgradite, andando ben oltre la classe di yoga. Justine dovrà trovare la forza di salvare se stessa da un sociopatico e recuperare il suo matrimonio in piena crisi.

Ecco il cast di Namasté – Calma apparente:

Ashley Wood: Justine Grace

Brady Smith: Tom

Panos Vlahos: Dominic

Lily Rains: Ginnie

Cathy Baron: Nicole

