Nomination Isola dei Famosi 2022: la scelta di Nicolas sorprende

Nella puntata del 28 marzo dell’Isola dei Famosi 2022, le nomination sono state sorprendenti. La scelta di Nicolas Vaporidis ha fatto la differenza

Nomination fondamentali quelle rivelate nella puntata del 28 marzo dell’Isola dei Famosi 2022. Dal prossimo appuntamento infatti, ci saranno le prime vere eliminazioni senza possibilità di approdare alla Playa Sgamada. Scopriamo le nomination e le scelte dei concorrenti.

Nomination Isola dei Famosi 28 marzo: che scelta di Nicolas

La prima coppia a rivelare la propria scelta sono stati Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. I due hanno scelto Blind e Roberta Morise perché non hanno legato con la coppia entrata nella precedente puntata. Stessa motivazione per Lory Del Santo e Marco Cucolo, anche loro distanti dal cantante e dalla showgirl che così raggiungono quota 2 nomination.

La coppia composta da Ilona Staller e Roger ha scelto Carmen e Alessandro, in particolare per il comportamento della donna nei confronti del figlio. Anche le coppie Blind – Roberta Morise e Jeremias e Gustavo hanno scelto Carmen e Alessandro, sempre a causa degli atteggiamenti della donna, poco collaborativa e troppo protettiva nei confronti del figlio. In realtà Jeremias e Gustavo avrebbero voluto mandare in nomination Estefania e Nicolas Vaporidis. Il motivo è per alcuni screzi tra l’attore e il padre Rodriguez.

Infine anche Clemente e Laura, nonostante il chiarimento con Carmen, hanno deciso di dare la propria nomination alla coppia Carmen-Alessandro. Sono loro ad andare nuovamente al televoto per la terza volta consecutive su tre occasioni. La seconda coppia ad andare in nomination è stata scelta da Nicolas ed Estefania che hanno vinto la prova dei leader. La coppia ha deciso di nominare a sorpresa una coppia forte: Clemente e Laura.

Una decisione che ha sorpreso anche gli opinionisti in studio convinti che Nicolas facesse il nome di Jeremias e Gustavo a causa degli screzi con il padre dei Rodriguez. L’attore ha spiegato di non avere nessun rancore e di essersi scusato. Per lui in nomination era giusto votare una coppia forte come Clemente e Laura. Giovedì 31 marzo si scoprirà il verdetto del televoto tra Carmen – Alessandro e Clemente – Laura.

