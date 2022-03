Stefano De Martino e il suo show comico, Stasera tutto è possibile, tornano su Rai 2 in prima serata. L’improvvisazione fa nuovamente capolino a partire dalle ore 21.20 di martedì 29 marzo. Risate assicurate, considerando il cast fisso e gli ospiti esilaranti che il comedy show sa raggruppare ogni volta.

Stefano De Martino, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia rappresentano il gruppo che ogni settimana allieta il pubblico di Rai 2 con Stare tutto è possibile. Nuova puntata con lo show, che potrà vantare ospiti davvero esaltanti. Uno, in particolare, rappresenta una vera sorpresa. De Martino apprezza la scelta della produzione in tal senso, essendo un suo grandissimo fan. Per quanto riguarda le imitazioni, invece, sappiamo già che De Lucia proporrà stavolta Milly Carlucci e Maria De Filippi, due veri e propri cavalli di battaglia.

Stasera tutto è possibile, ospiti 29 marzo

Il tema della nuova puntata di Stasera tutto è possibile di martedì 29 marzo è Una Vita in Vacanza. Gli ospiti, fissi e non, di Stefano De Martino dovranno cimentarsi come sempre in un gran numero di giochi, per la gioia del pubblico.

Abbiamo ricordato il gruppo fisso, composto da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, al fianco del conduttore. Ad arricchire il cast settimanale ci saranno i seguenti nomi, tutti pronti a mettersi in gioco:

Andrea Pucci

Sergio Friscia

Marco Marzocca

Andrea Delogu

Angelica Massera

Cristiano Caccamo

La sorpresa di questa puntata del 29 marzo è però senza dubbio Herbert Ballerina. Il comico, divenuto celebre grazie ai video esilaranti di Maccio Capatonda, è un vero e proprio fenomeno del web e non solo. Stefano De Martino è un suo grande fan.

Stasera tutto è possibile, giochi 29 marzo

Quali sono i giochi nei quali gli ospiti di Stasera tutto è possibile si cimenteranno nella puntata di martedì 29 marzo? L’amatissimo Stanza inclinata non può mancare. È infatti un gioco divenuto iconico, con il suo pavimento inclinato di 22.5 gradi. Stasera si giocherà anche con Fotomimo, Segui il labiale, Ruba Gallina e Speed Quiz.

Un’edizione molto ricca e, come le altre, particolarmente apprezzata dal pubblico. Tra le novità vi sono Chiuditi sesamo, che costringe due vip a passare il maggior numero di oggetti da una parte all’altra di una serranda, prima che si abbassi, senza poterli mai lanciare. Spazio poi a Colonna sonora, dove occorre improvvisare una scena con una particolare musica di sottofondo, adeguandosi a ogni cambio di note. Infine C’era una giravolta, che richiede grande concentrazione, dovendo rispondere ad alcune domande mentre si è su una sedia sospesa e rotante.

