Quando entrano i Tavassi all’Isola? La verità sul Covid

È ormai un mistero l’entrata di Guendalina e Edoardo Tavassi all’Isola di Famosi. Dopo tre puntate sono ancora in attesa e spuntano nuovi aggiornamenti

Tra le coppie più attese dell’Isola dei Famosi 2022 ci sono i fratelli Tavassi. Guendalina ed Edoardo sono pronti a sbarcare nel reality fin dalla prima puntata ma il loro ingresso tarda arrivare. Un mistero che si infittisce e che ha creato un vero e proprio caso sui social dove i Tavassi sono seguitissimi. C’è grande attesa per vederli finalmente sull’Isola e gli utenti protestano per il loro mancato ingresso. Inizialmente si era parlato di un periodo di quarantena da rispettare, ma spunta una novità che ha spiazzato tutti.

A poche ore dalla messa in onda della puntata de L’Isola dei Famosi 2022 del 28 marzo, Federico Perna, fidanzato di Guendalina Tavassi, ha annunciato sui social che i due fratelli non sarebbero entrati. L’ennesimo rinvio non riguarda il Covid, lo stesso compagno ha precisato che sia Guendalina che Edoardo stanno bene e che attendono solo il loro momento. “Non ha il Covid, le persone parlano senza sapere niente. Tra l’altro non è una vergogna, se Guendalina avesse avuto il Covid ve l’avrei detto”, queste le parole di Federico Perna.

Il fidanzato dell’influencer ha voluto precisare che non si tratta quindi di un periodo di quarantena da rispettare. Il motivo dietro il rinvio dell’ingresso dei Tavassi è solo ed esclusivamente per scelta della produzione. Una volta arrivati in Honduras, gli organizzatori del reality decidono come e quando far entrare i concorrenti. In questo caso le dinamiche interne hanno portato ad uno stravolgimento e ad un ennesimo rinvio. Stesso discorso per i Cugini di Campagna, anche loro attesi fin dalla prima puntata dell’Isola e ancora non presenti nel reality.

