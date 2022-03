Oscar Isaac ha fatto il suo esordio ufficiale in Moon Knight, serie TV Marvel che promette di offrire finalmente un po’ di oscurità (per quanto possibile) nelle produzioni dell’MCU. Una combinazione eccellente, per quanto non coordinata, con Sony, considerando anche l’uscita di Morbius, al cinema dal 31 marzo.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Moon Knight, che nessun fan Marvel dovrebbe lasciarsi sfuggire. Un adattamento intrigante per chiunque abbia letto e apprezzato i fumetti. Un viaggio sorprendente per tutti gli altri, che del personaggio magari non hanno visto che qualche disegno in giro sul web.

Moon Knight trama e cast

La nuova miniserie Marvel, Moon Knight, segue la vita di un impiegato come tanti altri. Il suo nome è Steven Grant e lavora in un negozio di souvenir. È un uomo decisamente tranquillo, che soffre di tremendi vuoti di memoria. La sua mente racchiude un segreto che neanche lui conosce. Si ritrova infatti, di colpo, a vivere ricordi di un’altra vita.

Scopre di soffrire di un disturbo dissociativo dell’identità. Ciò lo costringe a condividere corpo e mente con il mercenario Marc Spector. Ciò lo pone in estremo pericolo, dal momento che i nemici di questa seconda personalità sono pronti ad attaccare. I due devono riuscire a collaborare, indagando sulle loro identità complesse, mentre scavano a fondo in un mistero che affonda le radici nell’antico Egitto.

Ecco il cast di Moon Knight:

Oscar Isaac: Marc Spector / Steven Grant / Moon Knight

Ethan Hawke: Arthur Harrow

May Calamawy: Layla El-Faouly

Karim El Hakim: Khonshu

Murray Abraham: voce di Khonshu

Gaspard Ulliel: Anton Mogart / Midnight Man

Moon Knight quando esce e dove vedere

Chiunque volesse vedere Moon Knight con Oscar Isaac dovrà collegarsi al proprio account Disney Plus o attivarne uno. La piattaforma streaming è l’unica, infatti, a mandare in onda la serie Marvel. L’app è disponibile su tutte le piattaforme: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV. L’uscita della miniserie è settimanale e la prima è stata lanciata in streaming il 30 marzo, il cui titolo originale è The Goldfish Problem. Occorrerà avere un po’ di pazienza, considerando come Disney abbia deciso di non proporre l’intero show in una sola giornata, così come avviene spesso su Netflix.

Moon Knight quante puntate

Moon Knight è composta da sei puntate, in uscita ogni settimana a partire dal 30 marzo. Ecco il programma completo:

Primo episodio – 30 marzo

Secondo episodio – 6 aprile

Terzo episodio – 13 aprile

Quarto episodio – 20 aprile

Quinto episodio – 27 aprile

Sesto episodio – 4 maggio

