Anticipazioni Isola dei Famosi 2022 31 marzo: una nuova coppia e la rabbia di Roberta

Isola dei famosi, andiamo alla scoperta delle anticipazioni della quarta puntata dello show di Ilary Blasi, in onda giovedì 31 marzo 2022.

Torna l’appuntamento con l’Isola dei famosi. Le tensioni e il maltempo stanno dominando l’atmosfera sull’isola e la puntata di giovedì 31 marzo promette di regalare parecchie emozioni. A partire dal televoto, che vede ancora coinvolti Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, che per ben tre volte sono riusciti a salvarsi grazie al voto dei fan, ma stavolta dovranno vedersela con Clemente Russo e Laura Maddaloni, per la prima volta in nomination.

Poi assisteremo anche alla nascita di una nuova coppia, pronta a dare filo da torcere agli altri naufraghi presenti sull’isola e a tornare sull’isola principale, ovvero Playa Accoppiada. Con la partenza della leader di Playa Sgamada, ovvero Ilona Staller, c’è bisogno di un nuovo punto di riferimento e gli equilibri sulla spiaggia si ridisegnano, grazie anche all’arrivo di Antonio e Floriana, particolarmente polemica dopo la sconfitta all’ultimo televoto. Tantissime emozioni e novità dunque in questi giorni sull’Isola dei famosi, vediamo cosa è successo e cosa potremo vedere nella puntata di giovedì 30 marzo.

Anticipazioni Isola dei famosi: la nuova coppia

La leader di Playa Sgamada, Ilona Staller, sceglie Roger Balduino come suo nuovo compagno e i due si spostano dunque su Playa Accoppiada. L’ex attrice hard era stata eliminata al televoto in coppia con Marco Melandri, venendo poi nominata leader di Playa Sgamada. Ora, scelto il suo nuovo compagno naufrago, Ilona ha fatto ritorno su Playa Accoppiada, dicendosi molto felice di poter fare ritorno sulla spiaggia principale. I due hanno dunque ripreso il loro posto ed esplorando la spiaggia con una lunga passeggiata sono incappati in un vero e proprio tesoro che, stando a quanto anticipato dalla pagina ufficiale dell’Isola dei famosi, darà una svolta significativa alla loro permanenza su Playa Accoppiada.

Anticipazioni Isola dei famosi: Roberta contro la nomination

La nomination dell’ultima puntata non ha fatto piacere a Roberta Morise, che confrontandosi con Laura Maddaloni ha duramente condannato l’atteggiamento di Nicolas Vaporidis ed Estefania Bernal. I due hanno nominato Laura Maddaloni e Clemente Russo, che sfideranno al televoto Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. Le due donne si sono confrontate, lamentandosi delle motivazioni fornite da Nicolas Vaporidis, che secondo loro ha nominato Clemente e Laura per eliminarli, ma non per stima come ha affermato. Poi hanno criticato il suo percorso all’interno dell’Isola, il suo poco mettersi in gioco.

Roberta ha criticato Nicolas per il suo essere calcolatore e per il suo voler portare avanti un piano, come ha dimostrato la nomination di Clemente Russo e Laura Maddaloni, che, secondo il suo pensiero, l’attore ha considerato rivali pericolosi e quindi ha deciso di nominarli. Insomma, la fiducia in Nicolas Vaporidis sta calando, l’attore è stato criticato a più riprese e si sta ampliando il numero dei suoi detrattori sull’isola.

Anticipazioni Isola dei famosi: chi è nomination

Per quanto riguarda le due coppie di nominati, sia Clemente e Laura che Carmen e Alessandro hanno vissuto dei giorni relativamente tranquilli. I primi due si sono risentiti per la nomination, ma cercano comunque un confronto con Estefania per capire le ragioni di quella scelta. Carmen rimane invece in disparte rispetto agli altri, ma trova in Lory una confidente importante per sfogarsi.

Così dunque le due coppie aspettano l’esito del televoto, che stavolta potrebbe condannare Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, che finora si sono salvati, ma che adesso rischiano veramente di perdere, dopo aver superato con successo per ben tre volte la prova del voto dei fan.

