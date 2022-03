Battiti Live 2022 Il viaggio della musica: cantanti e scaletta prima serata

Battiti Live 2022 il viaggio della musica: scopriamo quali cantanti saranno protagonisti della prima serata.

Con un format tutto nuovo, fa il proprio ritorno Battiti Live. Quattro appuntamenti, che verranno trasmessi in prima serata su Italia 1 a partire da giovedì 31 marzo, che grazie alla partnership con MSC Crociere si svolgeranno in quattro splendide location del Mediterraneo: Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia. Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis saranno al timone di questa avventura, pronta a portare sul palco di Battiti Live alcuni dei più grandi artisti della scena musicale italiana e internazionale. Vediamo la scaletta della prima puntata.

Battiti Live 2022 il viaggio della musica: la scaletta della prima puntata

Tantissimo ospiti speciali per la prima puntata di Battiti Live. Si parte con alcuni grandi protagonisti dell’ultimo festival di Sanremo, come Sangiovanni, La Rappresentante di Lista, Irama, Dargen D’Amico e Achille Lauro. Le sorprese non finiscono qui, perché tra i protagonisti della serata ci saranno anche Fedez, reduce dalla delicata operazione per il tumore al pancreas, e i Pinguini Tattici Nucleari, una delle band più amate del momento.

Altro grande protagonista di serata sarà Gué e con lui spazio anche a Sophie and the Giants, che abbiamo visto a Sanremo insieme a Le Vibrazioni, poi ci saranno anche Federico Rossi, Topic, Deddy, Berna, Follya, Kungs e due gruppi molto amati come i The Kolors e i Gemelli DiVersi.

Questi dunque i protagonisti del primo appuntamento con Battiti Live, pronto a portare la musica nelle case degli italiani per quattro serate imperdibili. Tanti altri saranno i protagonisti delle prossime puntate, da Elodie e Rkomi a Tommaso Paradiso, Fabrizio Moro ed Ermal Meta. Il meglio della musica italiana è pronto a essere protagonista su Italia 1 grazie a Battiti Live il viaggio della musica.

