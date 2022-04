Patrizia Bonetti per ustioni lascia l’Isola dei Famosi, denuncia?

Patrizia Bonetti costretta al ritiro dall’Isola dei famosi per ustioni: la concorrente presenterà denuncia dopo ciò che è successo?

Arriva un ritiro dall’Isola dei famosi. A dover abbandonare il reality è Patrizia Bonetti, entrata da poco e già costretta ad abbandonare a causa di un incidente che le è occorso proprio in occasione del suo sbarco sull’isola. La Bonetti in effetti è sparita sin da subito e Ilary Blasi ha spiegato che la donna era sotto osservazione per alcune ustioni rimediate durante la prova del fuoco che avrebbe stabilito chi sarebbe riuscito a entrare in Palapa. Patrizia Bonetti ha perso la sfida, ma ha rimediato anche un infortunio che la costringe ad alzare bandiera bianca e ad abbandonare il programma. Tuttavia, il suo addio potrebbe non avvenire in modo tranquillo: si parla dell’ipotesi che Patrizia Bonetti possa sporgere denuncia al programma per le ustioni rimediate, scopriamo tutto nei dettagli.

Isola dei famosi: Patrizia Bonetti pronta alla denuncia?

La notizia del ritiro di Patrizia Bonetti è stata lanciata da Giuseppe Porro, che ha riportato che l’influencer ha già abbandonato l’isola e sia sul volo di ritorno in Italia. In rete tantissimi utenti hanno commentato, lanciando l’ipotesi che la donna possa sporgere denuncia al programma visto che, secondo molti di loro, le ustioni sono state causate da una posizione del fuoco troppo vicina a lei.

Anche la sua sfidante, Roberta Morise, ha riportato delle ustioni, ma molto meno gravi. Roberta ha potuto proseguire la sua avventura ricorrendo solo a una fasciatura alla gamba, diverso invece il destino di Patrizia Bonetti. In questo tempo probabilmente la donna ha cercato di capire se potesse continuare la sua avventura, ma evidentemente il responso è stato negativo.

Attendiamo ora dunque notizie ufficiali dalla produzione o dalla diretta interessata, ma sembra proprio che l’avventura all’Isola dei famosi di Patrizia Bonetti sia già finita. Vedremo poi se la donna esporrà denuncia come hanno immaginato molti fan.

