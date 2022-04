Anticipazioni Isola dei famosi 2022 4 aprile: quanti litigi e il ruolo di Carmen

Anticipazioni Isola dei famosi, scopriamo cosa succederà nella puntata di lunedì 4 aprile: tutto sullo show di Ilary Blasi.

L’Isola dei famosi torna con una nuova puntata dopo quella di giovedì 31 marzo. Una puntata in cui ci sono stati due nuovi ingressi e la prima eliminazione definitiva. Al primo televoto, Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro hanno vinto, ancora una volta, mandando su Playa Sgamada Clemente Russo e Laura Maddaloni. Nel secondo televoto invece, indetto durante la puntata, Floriana Secondi ha superato Antonio Zequila, che è quindi il primo eliminato ufficiale di questa edizione dell’Isola dei famosi.

S’inizia a fare sul serio dunque e la tensione aumenta visibilmente tra i naufraghi. Gli scenari intanto cambiano, Ilona e Roger diventano i nuovi leader di Playa Accoppiada, mentre Clemente Russo il capo di Playa Sgamada. Fanno il loro arrivo i due nuovi naufraghi Guendalina ed Edoardo Tavassi, che su Playa Accoppiada trovano un clima davvero teso, mentre sull’altra spiaggia l’atmosfera è più rilassata. Vediamo dunque cosa è successo in questi giorni e cosa ci aspetta in vista della prossima puntata dell’Isola, prevista per lunedì 4 aprile 2022.

Anticipazioni Isola dei famosi: i nuovi arrivi

La grande novità è sicuramente l’arrivo su Playa Accoppiada dei due nuovi naufraghi Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo. Per la donna si tratta di un ritorno sull’isola, dopo la prima esperienza nel 2012, e infatti al suo arrivo non nasconde l’emozione. Presto subentra però anche un sentimento di spaesamento, perché è tutto diverso rispetto a dieci anni fa, il format del reality è completamente stravolto.

I due fratelli dunque, dopo il bagno di benvenuto, cercano di ambientarsi e provano a inserirsi nei delicati equilibri dell’isola. Playa Accoppiada è più scoppiettante rispetto all’altra spiaggia e la tensione si respira a pieni polmoni: l’ingresso della nuova coppia sarà importante per ridisegnare gli equilibri della spiaggia e vedremo dunque come i due si ambienteranno, se rimarranno fuori dalle dinamiche in atto o se invece si caleranno anche loro a pieno nelle rivalità che si sono formate.

Anticipazioni Isola dei famosi: quanti litigi

Già l’ultima puntata è stata accompagnata da una tensione costante e i litigi continuano e vedono protagonista soprattutto Carmen, al centro delle discussioni soprattutto per quanto riguardano il cibo, come ad esempio col cocco. Sin dal suo ingresso, Carmen è stata una protagonista esplosiva dell’Isola, ha attirato diverse antipatie e ha fatto discutere anche per il suo comportamento col figlio Alessandro.

Nell’ultima puntata, però, la showgirl e suo figlio Alessandro si sono salvati per l’ennesima volta al televoto, mostrando dunque di avere una forza importante nei confronti del pubblico. Un elemento da non sottovalutare in uno show dove a decidere, in fin dei conti, è il giudizio popolare. Vedremo dunque se, in nome di questa forza al televoto, Carmen riuscirà ad acquisire popolarità sull’isola o continuerà a essere protagonista dei molti litigi che avvengono quotidianamente.

Anticipazioni Isola dei famosi: chi è in nomination

Sono tre le coppie che sono finite in nomination per la prossima puntata: sono quelle formate da Lory e Marco, Blind e Roberta e Jeremias e Gustavo. Tutti i componenti delle coppie sono stati al centro di tensioni e polemiche e per tutti si tratta della prima volta in nomination. Vedremo dunque come le tre coppie reggeranno la pressione e come arriveranno alla puntata del 4 aprile.

Il voto decreterà la coppia che finirà a Playa Sgamada, sciogliendosi. Probabilmente, come abbiamo visto nell’ultima puntata, assisteremo anche a un televoto flash che sancirà un’eliminazione, ma questo lo vedremo solo in corso d’opera.

