Chi è Ilie di Uomini e Donne: ha fatto tornare il sorriso a Ida

Uomini e Donne, scopriamo chi è Ilie, il nuovo cavaliere entrato in studio per conoscere la dama Ida Platano, facendole tornare il sorriso.

Novità in arrivo per Ida Platano, reduce dalla cocente delusione della storia naufragata con Alessandro. La dama ha infatti ricevuto in studio un nuovo corteggiatore: Ilie. Originario di Roma, a dispetto di quanto potrebbe indicare il nome, l’uomo si è presentato, riuscendo a far tornare il sorriso sul volto di Ida grazie alla sua semplicità. Scopriamo dunque cosa sappiamo su Ilie e com’è andato il primo approccio con la dama siciliana.

Uomini e Donne: chi è Ilie

Ilie è nativo di Roma, ha 47 anni e nella vita fa il manager per un’azienda statunitense, lavorando però in smartworking dalla Capitale. L’uomo ha raccontato di aver sempre messo da parte la famiglia, non ha mai avuto figli e non si è sposato, pensando sempre che ci sarebbe stato tempo per queste cose. Guardandosi indietro, però, si è reso conto di aver sbagliato e ha deciso di fare qualcosa a riguardo. Ilie ha raccontato di essere rimasto molto colpito da Ida, in particolare dalla sua semplicità, evidente anche quando intorno a lei tutto sembra molto complicato.

Nonostante l’evidente imbarazzo, confessato anche dal diretto interessato, Ilie è riuscito a suscitare l’interesse di Ida, che ha accettato di cenare insieme a lui, anche se ha messo in chiaro che il suo animo non è dei migliori. Ilie però è sembrato molto spontaneo e diretto, vuole vedere come andranno le cose con Ida ed è contento di essere riuscito a fare questo passo. L’uomo ha sottolineato di non trovarsi troppo a suo agio davanti alle telecamere, ma ha deciso comunque di entrare nel programma proprio perché attirato da Ida, che secondo lui ha il suo stesso modo di pensare. Il primo approccio è stato dunque positivo, vedremo se Ilie riuscirà a far tornare definitivamente il sorriso a Ida.

