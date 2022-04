Frah Quintale in concerto: tour 2022 date e prezzi biglietti

Frah Quintale in tour: scopriamo le date dei concerti del cantante, protagonista di show in giro per l’Italia.

Prende il via il tour di Frah Quintale. L’artista, reduce dal doppio CD Banzai lato blu e alto arancio, porterà la sua musica in giro per i club di tutta Italia a partire dal 4 aprile. Scopriamo dunque tutte le tappe del tour del cantante bresciano e come acquistare i biglietti per assistervi.

Frah Quintale: la date del tour e come comprare i biglietti

Prende il via il 4 aprile, con un’attesissima data all’Alcatraz di Milano, il tour di Frah Quintale. Tappe nelle più importanti città d’Italia, da Torino e Napoli a Bologna e Roma, dove ci saranno due appuntamenti. Proprio la Capitale farà da destinazione del tour, con due concerti che chiuderanno quest’avventura di Frah Quintale, in attesa poi di capire se lo rivedremo in concerto in estate, con concerti magari in location che non vengono toccate da questo tour primaverile o con attesissimi ritorni in grandi città come Roma o Milano.

Per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti, come di consueto i tagliandi sono acquistabili sul circuito di TicketOne o presso i rivenditori autorizzati. Alcuni concerti sono riprogrammati, quindi sono validi anche biglietti presi in passato per date poi spostate. Ogni informazione utile comunque è disponibile sul sito di TicketOne, nella pagina riservata al tour di Frah Quintale.

Questo è il calendario dei concerti di Frah Quintale, con tutte le tappe previste:

4 aprile: Alcatraz – Milano

5 aprile: Teatro della Concordia – Venaria (Torino)

8 aprile: Teatro Palapartenope – Napoli

9 aprile: Demodé Club – Modugno (Bari)

10 aprile: Demodé Club – Modugno (Bari)

13 aprile: Tuscany Hall – Firenze

14 aprile: Hall – Padova

15 aprile: Hall – Padova

19 aprile: Estragon – Bologna

20 aprile: Estragon – Bologna

23 aprile: Atlantico Live – Roma

23 aprile: Atlantico Live – Roma

