Un estraneo tra noi è un film drammatico del 2020, diretto da David DeCoteau. Una pellicola che va ad aggiungersi alle tante realizzate dal regista per la televisione. Fa parte di una serie di titoli incentrati su difficoltose situazioni nella vita di tutti i giorni, con tagli che variano dal drama al thriller.

Il titolo originale di Un estraneo tra noi è The Wrong Stepfather, e vede ancora una volta il regista David DeCoteau collaborare con l’attrice Vivica A. Fox, quasi un punto fermo nella sua produzione. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Un estraneo tra noi, trama e cast

Craig Green è un consulente universitario impegnato ad aiutare gli studenti dell’ultimo anno sopraffatti dallo stress. Il suo supporto giunge in soccorso anche dei genitori, che spesso riflettono le proprie ansie sui figli. Il grande problema in questa fase è riuscire a ottenere voti abbastanza alti da poter ottenere l’accesso ai college preferiti.

La preside Ellen è molto preoccupata per la sua migliore amica Karen, professoressa nella stessa scuola che lei dirige. Vi sono problemi a casa ma tutto sembra passare in secondo piano dopo l’incontro con Craig. Questi potrebbe essere la persona giusta per aiutare tanto lei quanto sua figlia Karen.

Le cose però iniziano a farsi sospette, dal momento che la loro relazione accelera bruscamente. In breve tempo i due sono ufficialmente fidanzati. Ecco che i problemi della giovane figlia sono scomparsi e i sospetti di Ellen aumentano. Craig non sembra essere chi lascia credere che sia. Ha indosso tante maschere, una più oscura e pericolosa dell’altra.

Ecco il cast di Un estraneo tra noi:

Vivica A. Fox: Preside Higgins

Sydney Malakeh: Sarah

Derick Breezee: Jason

William McNamara: Mr. Crane

Britni Camacho: Trish Tallman

Marshella Griffin: Susan Tallman

Meredith Thomas: Ava

Corin Nemec: Craig

Krista Allen: Mrs. Woodley

Alaya Lee Walton: Darby

Carmel Fisher: Dr. Sanders

Helene Udy: Ms. Gibson

Lynne Hunter-Davis: Mrs. Christie

Vanessa Howard: Marissa

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI