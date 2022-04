Ospiti Stasera Tutto è Possibile puntata 5 aprile: il Cantante Mascherato

Stasera tutto è possibile, scopriamo gli ospiti della puntata del 5 aprile, l’ultimo imperdibile appuntamento con lo show di Stefano De Martino.

Giunge al capolinea Stasera tutto è possibile, il fortunato game show condotto da Stefano De Martino in onda su Rai 2. Martedì 5 aprile vedremo dunque per l’ultima volta i giochi e le prove del programma, con una cornice d’eccezione che prevede tantissimi ospiti importanti. Scopriamo dunque chi ci sarà in questa ultima puntata di Stasera tutto è possibile.

Stasera tutto è possibile: gli ospiti del 5 aprile

Tornano ovviamente le presenze fisse del cast di Stasera tutto è possibile, ovvero Biagio izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Quest’ultima imiterà un personaggio speciale come Milly Carlucci, creando un divertente crossover con un altro fortunatissimo programma Rai come Il cantante mascherato, diretto appunto dalla conduttrice. Oltre a loro, tantissimi altri ospiti presenti sul palco dell’Auditorium Rai il 5 aprile.

Vedremo il celebre volto di molti film comici Paolo Conticini, poi spazio anche ad altri iconici attori comici come Maurizio Mattioli e Antonio Giuliani. Oltre a loro, ci saranno Sergio Friscia, che recentemente abbiamo visto nella serie Netflix di Ficarra e Picone Incastrati, Flora Canto, ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Dianetti, conduttore del Pupa party, l’attrice Marta Filippi e il comico Peppe Iodice.

Tantissimi ospiti dunque, pronti ad allietare per l’ultima volta, almeno per questa stagione, il pubblico di Rai 2. Il tema di questa ultima puntata sarà “Viva la natura”, che metterà tutti di fronte a esilaranti sfide. Ultima puntata dunque, ma non ultimo appuntamento, perché poi martedì 12 aprile andrà in onda una puntata speciale che racchiuderà il meglio di questa edizione di Stasera tutto è possibile. Un appuntamento da non perdere, per dare il giusto saluto allo show di Rai 2.

