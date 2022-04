Blanco in concerto a Milano: scaletta e info

Il tour di Blanco fa tappa a Milano per due imperdibili date: scopriamo la scaletta dei due concerti dell’artista bresciano.

Dopo lo straordinario successo delle prime due tappe di Padova, il Blu Celeste tour di Blanco continua, arrivando a Milano. Due concerti imperdibili, che si terranno nella location del Fabrique, in programma mercoledì 6 aprile e giovedì 7 aprile. Due delle tappe più attese del tour, nella capoluogo della regione originaria di Blanco e si tratta quindi di una sorta di ritorno a casa per lui, per cui sicuramente questi due concerti di Milano avranno un significato particolare. Vediamo dunque quali canzoni canterà il giovane vincitore di Sanremo nei due concerti milanesi.

Blanco, la scaletta del concerto di Milano

Abbiamo avuto un assaggio del Blu Celeste tour nelle due date di Padova e anche a Milano il cantante dovrebbe riproporre lo stesso scenario. Una scaletta che contiene tutti i successi del suo cd rivelazione, Blu Celeste appunto, ma anche altre canzoni più vecchie, cruciali per la sua ascesa. Mezz’Ora di Sole aprirà il concerto, seguita da brani energici come Paraocchi, Figli di Puttana e così via. Il gran finale sarà invece rappresentato da Afrodite, un brano intenso che farà da chiusura dopo la molto più energica e ritmata Mi fai impazzire.

La nota che potrebbe deludere i fan è l’assenza dalla scaletta di Brividi, la canzone che ha vinto Sanremo e che verrà riproposta all’Eurovision a Torino. Una scelta però condivisibile, visto che senza Mahmood è molto difficile la sua esecuzione. Chissà che in qualche tappa del tour non possa riproporsi il duo vincitore di Sanremo e potremo assistere alla splendida esecuzione di Brividi.

Ecco dunque la scaletta del concerto di Blanco a Milano il 6 e 7 aprile 2022:

Mezz’Ora di Sole

Paraocchi

Figli di Puttana

Sai Cosa C’è

Finché Non Mi Seppelliscono

Pornografia (Bianco Paradiso)

David

Ladro Di Fiori

Belladonna (Adieu)

Notti In Bianco (in acustico)

Blu Celeste

Lucciole

Amatoriale

Ruggine

Follia

Mi Fai Impazzire

Afrodite

