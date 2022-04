Carl Brave in concerto: tour 2022 date e prezzi biglietti

Carl Brave annuncia le date del suo tour estivo: scopriamo tutte le tappe e come comprare i biglietti per assistere ai concerti.

Con la fine dello stato d’emergenza stanno finalmente riprendendo i concerti, tornati a essere grandi protagonisti del mese di aprile. Tantissimi i tour che in questi due anni sono stati rinviati e ora stanno piano piano prendendo vita, tra quelli primaverili che si esauriranno tra aprile e maggio e quelli che saranno protagonisti dell’estate. Tra quest’ultimo ci sarà quello di Carl Brave: scopriamo tutte le tappe e come comprare i biglietti.

Carl Brave: il tour estivo

Sul proprio profilo Instagram, il cantante romano ha annunciato le date del tour estivo, che andrà in scena dal 15 luglio al 9 settembre 2022. L’esordio non poteva che essere a Roma, nella città natale e costante fonte d’ispirazione dell’artista. Da lì poi il tour si sposterà per diverse location, tra cui quelle di Nichelino e Gallipoli dove col cantante romano ci sarà anche Mara Sattei, in tour anche lei a partire da aprile. I due hanno lavorato insieme a due pezzi, Spigoli e Tetris, e sicuramente riproporranno il loro connubio in queste tappe condivise.

Per ciò che riguarda i biglietti, questi sono acquistabili tramite il circuito di TicketOne e presso i rivenditori autorizzati, con prezzi che partono dai 29,90 euro a salire, a seconda dei posti e delle date. Tutte le informazioni sono comunque disponibili sul sito di TicketOne.

Queste sono tutte le date del tour estivo di Carl Brave:

15 luglio – Rock in Roma – Roma

20 luglio – Palazzina di Caccia di Stupingi – Nichelino (T0) (+ Mara Sattei)

21 luglio – Carroponte – Sesto San Giovanni (MI)

6 agosto – Arena della Marca – Treviso

11 agosto – Parco Gondar – Gallipoli (+ Mara Sattei)

26 agosto – Arena del lago – Modena

8 settembre – Piccolo parco urbano – Bagheria (PA)

9 settembre – Villa bellini – Catania

