Matrimonio a prima vista e poi 2022: chi è rimasto insieme

Matrimonio a prima vista e poi 2022 spoiler ultima puntata 6 aprile. Le tre coppie sveleranno se hanno divorziato o stanno ancora insieme

L’edizione di Matrimonio a prima vista 2022 volte al termine. Nella puntata di questa sera 6 aprile, in chiaro su Real Time, è il momento di scoprire chi delle coppie sono rimaste insieme e chi invece ha divorziato. Ricordiamo che l’ultima puntata del reality è andata già in onda su Discovery + ed è possibile vederla in replica in streaming sulla piattaforma dell’emittente. Gli spoiler su Giorgia e Antonio, Gianluca e Giorgia e Cristina e Mattia sono dunque ovviamente attendibili.

Di seguito per chi non vuole attendere la messa in onda di Matrimonio a prima vista e poi le anticipazioni sulle coppie che sono rimaste insieme e quelle che invece si sono lasciate.

Matrimonio a prima vista e poi 2022: cosa è accaduto alle coppie

Eravamo rimasti alle tre coppie di Matrimonio a prima vista 2022 che avevano deciso di restare insieme dopo la fine del reality. Dunque scoprire sei mesi dopo cosa è accaduto a Giorgia e Antonio, Gianluca e Giorgia e Cristina e Mattia diventa particolarmente interessante. Gli spoiler su Matrimonio a prima vista e poi vedono Antonio Quarta e Giorgia Rosati che hanno deciso di restare insieme, sposati, perché la loro forte intesa a livello mentale si è trasformata in una storia d’amore.

Mattia Viteritti e Cristina Danesi hanno dovuto invece affrontare la bufera delle incomprensioni e delle differenze caratteriali. Sei mesi che li hanno messi a dura prova ma anche loro hanno deciso di restare insieme. La coppia formata da Gianluca e Giorgia che decisione hanno preso a Matrimonio a prima vista e poi? Secondo gli spoiler, una bella notizia per i più amati sui social. Hanno deciso di restare insieme, uniti più che mai.

