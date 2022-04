Backstreet Boys in concerto a Bologna: data e costo prezzi biglietti

I Backstreet Boys saranno protagonisti di un concerto a Bologna: scopriamo la data e come acquistare i biglietti per questo evento.

A tre anni dall’ultima volta, i Backstreet Boys tornano in Italia. Nel 2019 la storica band britannica cantò al Forum di Assago di Milano, stavolta si esibirà all’Unipol Arena di Bologna nell’ambito del DNA World Tour 2022. La data da cerchiare sul calendario è quella del 22 ottobre: scopriamo come acquistare i biglietti per assistere al concerto evento e tutte quante le informazioni utili a riguardo.

Backstreet Boys in concerto a Bologna: tutti i dettagli

Quella del 22 ottobre a Bologna è l’unica tappa italiana del DNA World tour, una tournée che porterà la boy band in giro per tutto il mondo attraverso 79 concerti. Si comincia l’8 aprile a Las Vegas, con una serie di concerti in Nordamerica, per poi approdare verso l’autunno in Europa.

I biglietti per assistere al concerto saranno disponibili in vendita libera a partire dalle ore 10 di venerdì 8 aprile, mentre gli utenti di My Live Nation potranno accedervi esattamente un giorno prima, a partire da giovedì 7 aprile alle ore 10. I biglietti saranno acquistabili tramite il circuito di TicketOne, online o presso i rivenditori autorizzati. I prezzi dei biglietti saranno disponibili al momento della messa in vendita sul sito del rivenditore.

Appuntamento dunque al 22 ottobre per uno dei concerti più attesi della prossima stagione autunnale. Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson sono pronti a portare la loro musica anche in Italia, dando vita a un concerto meraviglioso come fu quello del 2019 a Milano, quando la boy band raccolse un successo pazzesco, lasciando ai fan uno dei concerti più memorabili della loro vita. Ora i Backstreet Boys sono pronti al ritorno in Italia con l’attesissimo DNA World Tour.

