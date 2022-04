Eurovision 2022 biglietti: costo, prezzi e cosa c’è da sapere

Eurovision 2022: scopriamo i prezzi dei biglietti, come acquistarli e cosa c’è da sapere sul grande evento musicale in programma a Torino.

Sta per tornare l’attesissimo appuntamento con l’Eurovision, di scena quest’anno a Torino dopo la straordinaria vittoria dello scorso anno dei Maneskin. A rappresentare l’Italia ci saranno Mahmood e Blanco, vincitori dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con la loro Brividi. Spazio anche a un altro protagonista della musica italiana come Achille Lauro, rappresentante di San Marino alla kermesse. Scopriamo dunque come comprare i biglietti per assistere allo show.

Eurovision 2022 biglietti: cosa c’è da sapere

Dalle ore 10 di giovedì 7 aprile è possibile acquistare i biglietti per l’Eurovision. L’evento si svolgerà dal 9 al 14 maggio al Pala Olimpico di Torino e sarà possibile acquistare i tagliandi per diverse tipologie di show. I Live Show sono in programma il 10, il 12 e il 14 maggio (le due semifinali e la finalissima), mentre i Jury Show vanno in scena il 9, l’11 e il 13 maggio. Infine ci sono i Damily Show, che sono le prove generali che si tengono il 10, il 12 e il 14 prima dei Live.

I biglietti sono acquistabili tramite il circuito di TicketOne e i prezzi variano sensibilmente. I Jury Show e i Family Show hanno prezzi più bassi, che variano dai 20 ai 100 euro per le due semifinali e dai 30 ai 150 per la finale. Per i Live show, i prezzi vanno dai 50 ai 250 euro per le semifinali e dai 100 ai 350 euro per la finalissima. Tutti i Live Show verranno anche trasmessi in diretta televisiva su Rai 1.

I biglietti sono chiaramente limitati e quindi per assistere agli eventi occorre fare presto ed assicurarsi i ticket. Ogni utente, sul sito di TicketOne, può comprare un massimo di quattro biglietti per transazione e ogni tagliando è nominativo.

