La saga de Il pianeta delle scimmie avrà un nuovo capitolo. La storia di questa saga è particolarmente lunga e apprezzata, proposta con differenti approcci nel corso degli anni. I fan attendono con ansia news in merito a Il pianeta delle scimmie 4, annunciato e poi scomparso dai radar. Ecco che fine ha fatto quel progetto.

Il pianeta delle scimmie 4 è un film ancora in vita. La produzione è al lavoro. Le ultima dichiarazioni confermano come non sia stato destinato o rinviato a data da destinarsi. Ecco tutto quello che vorreste sapere in merito.

Il pianeta delle scimmie 4 quando esce

A rassicurare i fan in merito a Il pianeta delle scimmie 4 ci ha pensato Steve Sabelli, Presidente dei 20th Century Studios. Il nuovo film della saga è un sviluppo e le riprese dovrebbero avere inizio nel 2022.

Al titolo collaboreranno il regista Wes Ball e lo sceneggiatore Josh Friedman. Tutti però si chiedono quando uscirà Il pianeta delle scimmie 4. La risposta è ancora un po’ ambigua ma, al tempo stesso, rassicurante. Gli Studios pensano a un lancio al cinema tra il 2023 e il 2024. Molto dipenderà dalla capacità di rispettare le tempistiche per l’inizio delle riprese, secondo i piani previste tra estate e autunno 2022. In seguito si dovrà discutere delle tempistiche della post produzione e della giusta data nel fitto calendario delle uscite.

Il pianeta delle scimmie 4, ultime notizie

Non abbiamo molte informazioni in merito a questo nuovo capitolo della celebre saga fantascientifica de Il pianeta delle scimmie. L’ultima volta che Wes Ball ne ha parlato era febbraio 2020. È passato tanto di quel tempo di far pensare a te ma cancellazione avvenuta sottotraccia.

Ora che sappiamo che il film si farà, concentriamoci sulla storia. Nessun dettaglio è stato rivelato ma sappiamo che non si tratterà di un reboot. Non si tornerà alle origini del franchise e, anzi, Ball ha spiegato ai fan come l’eredità di Cesare verrà preservata. Ciò lascia pensare a un proseguo, ambientato molti anni dopo, del progetto che comprende tre pellicole, uscite rispettivamente nel 2011, 2014 e 2017, L’alba del pianeta delle scimmie, Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie e The War – Il pianeta delle scimmie.

