Veronica Cozzani, scopriamo chi è la madre di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez e moglie di Gustavo Rodriguez.

Gustavo e Jeremias Rodriguez sono tra i protagonisti della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi: padre e figlio hanno allargato la notorietà della famiglia Rodriguez, che vanta ovviamente anche Belen e la sorella Cecilia. In passato il nome di Veronica Cozzani è stato accostato dal gossip a quello di Stefano de Martino per incomprensioni tra i due mai confermate. Inoltre si è vociferato di una partecipazione all’Isola della mamma di Belen, direzione Honduras per unirsi a figlio è marito. Al momento assolutamente nulla di ufficiale, resta al reality come ospite in studio. Andiamo alla scoperta quindi dell’altro membro della famiglia, Veronica Cozzani, moglie di Gustavo Rodriguez e madre di Belen, Cecilia e Jeremias.

Chi è Veronica Cozzani

Nata a Buenos Aires nel 1962, Veronica Cozzani è alta circa 175 centimetri, per un peso di 60 chili circa. La sua famiglia ha origini italiane, precisamente della Liguria, e sin da giovane è grande appassionata di moda, anche se in Argentina ha lavorato come insegnante di sostegno, impiego lasciato quando poi ha deciso di trasferirsi in via definitiva a Milano.

Veronica Cozzani è sposata con Gustavo Rodriguez e i due insieme hanno avuto tre figli. La più grande, e anche la più famosa, e Belen, nata nel 1984, seguono poi Jeremias, classe 1988 e Cecilia, nata nel 1990. Stando a quanto raccontato in varie interviste e a quanto svelato tra i retroscena, Veronica e Gustavo avevano dei caratteri molto diversi, lui era un musicista molto ribelle, lei invece aveva uno spirito più tranquillo. Queste differenze caratteriali non gli hanno comunque permesso di innamorarsi e costruire una famiglia che poi è diventata tra le più famose dello star system italiano. Belen Rodriguez è un volto notissimo dello spettacolo, conduttrice televisiva, modella, showgirl e attrice, le sue esperienze sono state tantissime in Italia. Cecilia si è poi affacciata anche lei alla ribalta con la partecipazione ai reality, stesso cammino perseguito dal figlio di mezzo, Jeremias, protagonista ora all’Isola dei famosi insieme al padre Gustavo, A fare da collante in questa famiglia di super vip c’è mamma Veronica Cozzani.

