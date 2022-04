Big Show Enrico Papi ospiti prima puntata: non si vedeva da anni!

Vi era mancato Enrico Papi su Canale 5? Il celebre conduttore torna in prima serata con Big Show e promette un grande spettacolo. Un appuntamento da non perdere, che vedrà in studio persone comuni e ospiti famosi. Non si tratta della prima edizione del programma, che però viene riproposto stavolta con una veste in parte differente, affidato a Enrico Papi dopo la conduzione di Andrea Pucci e Katia Follesa.

Cosa aspettarsi da Big Show? Di sicuro l’ex conduttore di Sarabanda saprà stupire gli spettatori, offrendo un programma fresco e coinvolgente, che possa conquistarsi la riconferma. Le risate non mancheranno e, ci crediamo, anche qualche momento un po’ cringe in grado di lanciare dei meme esilaranti sul web.

Enrico Papi: Big Show ospiti

Venerdì 8 aprile va in onda in prima serata su Canale 5 la prima puntata di Big Show, programma che Mediaset ha affidato a Enrico Papi dopo la conduzione di Andrea Pucci e Katia Follesa. La trasmissione offrirà un vero e proprio varietà al pubblico da casa, alternando collegamenti esterni, interviste a persone comuni e ospiti VIP, ma anche sketch e monologhi. Un vero e proprio calderone, in cui l’unica costante sarà rappresentata da Enrico Papi e la sua verve in veste di conduttore.

Si tratta di un rilancio per Big Show, messo in pausa dopo gli esperimenti del 2017 e 2018. Sono trascorsi un po’ di anni e c’è speranza per questa nuova edizione, che promette di far parlare di sé e stupire gli spettatori. Non conosciamo ancora tutti gli ospiti che saranno sul palco o in collegamento, ma quelli confermati spingeranno di certo in molti a dare una chance al programma. Parliamo infatti di Alex Britti, Cristina D’Avena e Gigi D’Alessio.

Big Show quante puntate

Big Show con Enrico Papi andrà in onda per cinque puntate. Ecco il numero di appuntamenti prefissati, a partire da venerdì 8 aprile. Ecco il programma completo: prima puntata 8 aprile; seconda puntata 15 aprile; terza puntata 22 aprile; quarta puntata 29 aprile; quinta puntata 6 maggio.

Big Show dove vedere

Chiunque volesse vedere Big Show in maniera canonica, potrà farlo in prima serata su Canale 5 venerdì 8 aprile, con la prima puntata in onda dalle ore 21.25. Sarà anche possibile la diretta in live streaming su Mediaset Play. Il portale offrirà ovviamente anche la possibilità di recuperare il tutto a proprio piacimento, sfruttando l’opzione on demand. L’app è disponibile su tutte le piattaforme, da smartphone e tablet, computer, console e Smart TV.

