Torna in Italia Big Show, un programma che prende spunto da un format britannico che in Italia era stato introdotto qualche anno fa e che ora viene rilanciato, sotto la guida di Enrico Papi. Lo show prende il via venerdì 8 aprile, in prima serata su Canale 5: scopriamo quante puntate comporranno questa edizione del programma.

Big Show: quante puntate sono

Lo show era andato in onda originariamente nel 2017 e nel 2018, su Italia 1, sotto la conduzione di Katia Follesa e Andrea Pucci. Ora il timone passa a Enrico Papi, affiancato da Cristina D’Avena e il comico Scintilla. Le prime due edizioni sono state formate da quattro episodi, mentre questa terza dovrebbe averne cinque, con la prima in onda l’8 aprile e l’ultima il 6 maggio 2022.

Cinque appuntamenti dunque in cui si alterneranno grandi ospiti, nella prima puntata ad esempio vedremo Alex Britti e Gigi D’Alessio. Vedremo poi i veri protagonisti dello show, la gente comune che riceverà la visita a sorpresa delle telecamere di Big Show, dando vita a sketch e momenti molto divertenti ed emozionanti. Tutti gli episodi, come detto, andranno in onda il venerdì sera su Canale 5, ma saranno visibili anche tramite l’applicazione di Mediaset Infinity, disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, ma anche per smart tv e per apparecchi che consentono la visione in televisione come Timvision Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Appuntamento quindi a venerdì 8 aprile per la primissima puntata di Big Show, vedremo se la nuova conduzione di Enrico Papi riuscirà a rilanciare un programma che in Gran Bretagna ha ottenuto un successo incredibile, ma che ha parzialmente faticato in Italia nelle sue prime edizioni.

