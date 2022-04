Isola dei Famosi 2022 nella puntata di ieri sera 7 aprile Ilary Blasi cita Maria De Filippi e i suoi programmi. La sesta puntata del reality è uno show

Ieri sera nella sesta puntata dell’Isola dei famosi 2022 Ilary Blasi era particolarmente in forma e non ci riferiamo al fisico. Bellissima, ha scelto per la sesta puntata del reality che conduce un outfit total black con le spalle scoperte e i biondi capelli sciolti. Ci riferiamo ai suoi noti tempi comici che la rendono una conduttrice dalla forte personalità.

Così nella scorsa puntata con il sorriso sulle labbra ha fatto riferimento alla frase di Barbara d’Urso “il mio cuore è vostro, prima dei miei figli e poi vostro” con cui spesso Carmelita chiude le puntate di Pomeriggio 5, ringraziando i telespettatori. Nella puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi per ben due volte ha citato Maria De Filippi e dei dettagli del format di due programmi di successo di Queen Mary: Uomini e Donne e C’è posta per te.

Potremmo dire che l’ha derisa, presa in giro in modo simpatico nelle Isola dei Famosi news della sesta puntata del 7 aprile. Nel primo episodio, prima della mezzanotte, è andato in scena il momento più importante della puntata di ieri sera: il primo atto della possibilità di cambiare compagno di coppia per chi gioca su Playa Acoppiada. Estefania e Roger, più innamorati che mai e prima coppia dell’Isola dei Famosi 2022, hanno avuto la possibilità di affrontare una prova di forza.

L’hanno superata e la ricompensa è stata quella di poter giocare insieme e dormire fino a lunedì in un comodissimo lettone king size, come piacerebbe a Lory del Santo. Ilary Blasi in questa occasione, nella puntata di ieri sera 8 aprile del reality, ha detto scherzando “avete visto neanche a Uomini e Donne” riferendosi alla possibilità di poter dormire insieme cosa che non accade davanti alla telecamere al dating show di Maria De Filippi.

Non è stato l’unico riferimento che la moglie di Totti ha fatto ad un programma della collega Mediaset. “Apriamo alla Busta” ha esclamato Ilary Blasi quando i Tavassi dovevano votare in segreto se continuare in coppia o separati. Il riferimento a C’è posta per te è presto detto.

