Isola dei Famosi 2022 news, l’annuncio arriva dall’avvocato dell’attrice: Ilona Staller è diventata nonna. Lo scopre e si emoziona

La notizia arriva direttamente dall’Isola dei famosi: Ilona Staller è diventata nonna! La rivelazione, con tanto di annuncio in diretta nella sesta puntata di ieri sera 7 Aprile, è arrivato da una fonte più che attendibile: l’avvocato di Cicciolina. Un momento emozionante della vita di un essere umano quello di avere un nipotino che sia frutto dell’amore di un figlio, un cucciolo del proprio cane o gatto o magari un nipotino acquisito. Ilona Staller ha 70 anni di età e un figlio Ludwig Koons oggi 29enne nato dalla storia con Jeff Koons ex marito dell’attrice. Non è però Ludwig ad aver reso nonna madre Cicciolina.

L’avvocato della Staller, nella sesta puntata dell’Isola dei Famosi di ieri sera 9 Aprile, quando la sua assistita era in collegamento dalla Palapa per le nomination le ha rivelato la lieta notizia: Ilona sei diventata nonna! Ha partorito Princess uno dei suo adorati gatti, un meraviglioso persiano, ne ha infatti dieci nella sua casa di Roma.

Cicciolina non ha mai nascosto la sua passione per questi adorati animali domestici. Durante la sua infanzia nel suo paese d’origine, in Ungheria, ha coltivato l’amore non solo per cani e gatti, ma anche rettili, conigli e tartarughe. Non ci sono però rivali: i mici sono i suoi animali preferiti.

Cicciolina ha dichiarato in passato di avere un allevamento di gatti persiani meravigliosi. Ha rivelato anche un segreto per accudirli: tanto affetto e spazzolare ogni giorno il loro morbido e candido pelo.

