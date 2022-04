Che ci faccio qui prende il via sabato 9 aprile con la nuova edizione: scopriamo quante puntate sono.

Tornano le inchieste di Domenico Iannacone in prima serata su Rai 3. A partire da sabato 9 aprile prende il via la quinta edizione di Che ci faccio qui, pronto a far compagnia ai telespettatori di Rai 3 per ben cinque settimane, ogni sabato a partire dalle ore 21:45. Andiamo a scoprire i dettagli del programma: quante puntate sono e cosa ci dobbiamo aspettare.

Che ci faccio qui 2022: quante puntate sono

Come detto, la quinta edizione di Cosa ci faccio qui sarà composta da cinque episodi. Questo è quindi il calendario degli appuntamenti con Cosa ci faccio qui 2022, in partenza sabato 9 aprile e in chiusura il 7 maggio con l’ultimo appuntamento:

Prima puntata: sabato 9 aprile

Seconda puntata: sabato 16 aprile

Terza puntata: sabato 23 aprile

Quarta puntata: sabato 30 aprile

Quinta puntata: sabato 7 maggio

Dunque nessun pausa per sabato santo chiarisce la rete. Le puntate di Cosa ci faccio qui saranno visibili in diretta televisiva su Rai 3, ma anche in streaming tramite l’applicazione di Rai Play, disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, per le smart tv e apparecchi come Timvision Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast che permettono di vedere il programma comodamente in televisione.

Per ciò che riguarda la prima puntata, si partirà dal quartiere Borgo Vecchio di Palermo per raccontare la vita ai margini della società, in quartieri che, pur se situati in centro città, sono alla stregua delle periferie, come se fossero un corpo estraneo rispetto al resto della città. Domenico Iannacone percorre dunque le strade di questo quartiere, fornendo un report sulle condizioni di vita, tra le immagini e i racconti dei protagonisti che sono cresciuti in questo ambiente, segnato dalla criminalità, dalla disoccupazione e da difficili condizioni di vita.

