Cortocircuito testo e significato canzone Sangiovanni

Cortocircuito, scopriamo il significato e il testo di una delle canzoni contenute nel primo album di Sangiovanni.

Ha visto la luce cadere volare, il primo attesissimo album di Sangiovanni. Scopriamo il significato e il testo di una delle canzoni più amate del CD: Cortocircuito.

Cortocircuito, il significato della canzone di Sangiovanni

Il protagonista della canzone vive un vero e proprio cortocircuito, in bilico tra le attenzioni che deve dare alla persona amata e quelle che non riesce a dare a sé stesso. Non riesce a trovare il giusto equilibrio, con le insicurezze e le pressioni che aumentano e la sua vita va in cortocircuito.

Cortocircuito, il testo della canzone di Sangiovanni

Ah, eh

Ah, eh

Ah, eh

Ah, eh

Sono molto sensibile alle cose degli altri

Che mi perdo i miei sbalzi e mi metto da parte

Soprattutto alle tue (Tue, tue)

Che vengon prima delle mie (Mie, mie)

Una vita per due (Due, due)

Non la posso gestire (Ehi)

Vorrei dirti addio ma non ci riesco

Voglio stare in pace con me stesso

E tu da me hai bisogno di molte attenzioni

Io per tе ho bisogno di tempo

Le cenе in hotel, le chiamate perse

I viaggi nei treni per venire da te

Mi mandi in cortocircuito

Mi mandi in cortocircuito

Ho manie di controllo, tutto sotto controllo

La testa sta a posto, ma nel posto sbagliato

Non posso accettarlo che nel mio calendario

Non ci sia spazio per le tue chiamate, eh

Cosa posso fare, eh, per sistemare, eh

I pezzi che ho perso di noi

Pensavo fosse facile

Gestire le paure che ti mangiano

Non consideravo le fragilità

Ora invece cerco sempre di curarle

Soprattutto le tue (Tue, tue)

Che vengon prima delle mie (Mie, mie)

Una vita per due (Per due)

Non la posso gestire

Vorrei dirti addio ma non ci riesco

Voglio stare in pace con me stesso

E tu da me hai bisogno di molte attenzioni

Io per te ho bisogno di tempo

Le cene in hotel, le chiamate perse

I viaggi nei treni per venire da te

Mi mandi in cortocircuito

Mi mandi in cortocircuito

[Bridge]

Non mi dire (Ah) che non c’è soluzione

E che non sei perfetta per me (Ah)

Non mi dire (Ah) che non c’è soluzione

E che non sei perfetta per me

Vorrei dirti addio ma non ci riesco

Voglio stare in pace con me stesso

E tu da me hai bisogno di molte attenzioni

Io per te ho bisogno di tempo

Le cene in hotel, le chiamate perse

I viaggi nei treni per venire da te

Mi mandi in cortocircuito

Mi mandi in cortocircuito

