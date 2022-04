Frah Quintale in concerto a Medugno Bari: scaletta e info

Prosegue il Frah Quintale Spring Tour 2022. Il cantante sarà in concerto a Medugno Bari il 9 e 10 aprile. Info e scaletta

Dopo il grande successo della doppia data all’Alcatraz di Milano, Frah Quintale continua il suo tour che comprende tutte le maggiori città italiane. Il 9 e 10 aprile sarà al Demodè di Medugno Bari con due nuovi concerti attesissimi dai fan dell’artista. La prima data risulta sold out mentre c’è ancora disponibilità di biglietti per il giorno successivo. A Bari Frah Quintale porterà in scena uno spettacolo incentrare sulle canzoni del suo recente progetto Banzai (lato arancio) oltre ai successi che gli hanno permesso di raggiungere la popolarità.

Tra il 2020 e il 2021 Frah Quintale ha pubblicato il progetto Banzai, composto da due album (lato blu e lato arancio). Un grande ritorno accolto con entusiasmo dai fan dopo il successo di Regardez Moi, primo album in carriera dell’artista e trascinato dai singoli Missili e Cratere. Grazie al passaparola e all’intensa attività live, Regardez Moi ha raggiunto le oltre 50 mila copie vendute. Con lo Spring Tour 2022, Frah Quintale propone per la prima volta dal vivo le canzoni di Banzai, un appuntamento imperdibile per chi ha potuto conoscere la sua capacità di stare sul palcoscenico e trascinare il pubblico.

Frah Quintale in concerto a Medugno Bari: la scaletta

La scaletta di Frah Quintale in concerto a Medugno Bari dovrebbe ricalcare quella proposta nei concerti di Milano, Torino e Napoli dove l’artista si è esibito registrando quattro sold out. Il concerto inizia con la hit 8 miliardi di persone dall’album Regardez Moi poi spazio anche alle canzoni più famose di Banzai (lato blu) e Banzai (lato arancio) usciti nel 2020 e nel 2021. Si chiude con Nei treni la notte e Sì, ah. Questa la probabile scaletta del concerto di Frah Quintale a Medugno Bari:

8 miliardi di persone

Si può darsi

Lambada

Buio anche di giorno

Contento

Le cose sbagliate

Cardio

Gabbiani

Missili

Hai visto mai

Floppino

Colpa del vino

Gravità

Accattone/Stupefacente

Due ali

Sempre bene

64 bars

Le sigarette

Amarena

Se avessi saputo

Farmacia

Cratere

Nei treni la notte

Sì, ah

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI