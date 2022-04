A sorpresa Renato Zero ha annunciato quattro concerti al Circo Massimo di Roma per celebrare i suoi 72 anni. Tutto sulla festa Zerosettanta: date, costo e prezzi biglietti

Dopo aver festeggiato i 70 anni nel 2020, Renato Zero attendeva il momento giusto per celebrare la cifra tonda con il suo pubblico. A causa del Coronavirus però l’appuntamento è slittato fino al 2022 e così il grande artista ha scelto di rilanciare e festeggiare i suoi 70 + 2 anni con quattro concerto al Circo Massimo di Roma. Una location suggestiva ed un “premio per la mia romanità” ha spiegato Renato Zero durante la conferenza di presentazione. Zerosettanta al Circo Massimo è lo spettacolo che i sorcini stavano aspettando. Scopriamo le date e tutte le info sui concerti e i biglietti.

Renato Zero in concerto al Circo Massimo di Roma

Renato Zero ha annunciato che saranno quattro i concerti al Circo Massimo di Roma. Il 23-24-25-30 settembre andrà in scena Zerosettanta, quattro spettacoli unici perché come annunciato dallo stesso cantautore la scaletta cambierà ogni volta per accontentare chi comprerà i biglietti per tutte le serate. In attesa della grande festa, i fan di Renato Zero sono stati accontentati con l’uscita del progetto discografico “Atto di fede”, album in stile oratorio. È stato scritto durante i due anni di pandemia e vede la partecipazione di Sergio Castellitto, Lella Costa e Marco Travaglio.

Renato Zero ha presentato il progetto in una conferenza stampa dove ha spiegato che il Covid lo ha tenuto lontano dal palco ma non ha perso il contatto con i suoi sorcini “lontano dal palco ma vicino al marciapiede”. Unici e imprevedibili ci si attende il sold out per i quattro concerti in programma il 23, 24, 25 e 30 settembre. La vendita per l’Associazione Culturale Fonopoli è iniziata l’8 aprile alle ore 11. I biglietti saranno invece disponibili in prevendita sul sito renatozero.com, su vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket dall’11 aprile a partire dalle ore 11. Non si conoscono ancora i prezzi ma vi terremo aggiornati appena sarà partita la prevendita.