Albano Carrisi patrimonio: quanto guadagna a prestazione

Albano Carrisi è uno dei cantanti italiani più famosi al mondo. La sua carriera dura da molti decenni, nel corso dei quali ha avuto modo di far conoscere il proprio nome in giro per l’Europa e nel resto del mondo. Quanto ha guadagnato in tutto questo tempo?

Sapete qual è il patrimonio di Albano? Siete curiosi di scoprire quanto guadagni il celebre cantante, in media, per le sue esibizioni? Ecco un po’ di risposte su queste curiosità che ciclicamente tornano a circolare sul web.

Albano quanto guadagna

Se si parla di patrimonio, occorre guardare ai possedimenti di Albano nella sua totalità, senza concentrarsi unicamente sulla carriera musicale. Il celebre cantante è infatti anche proprietario terriero e titolare di aziende. Basti pensare agli investimenti fatti nel tempo nella sua azienda vinicola, che ha sede in contrada Bosco, dove è nato, denominata Azienda Vinicola Carrisi. È oggi possibile acquistare bottiglie di bianco e rosso spendendo dai 12 ai 50 euro. Sul suo sito vi è inoltre spazio al merchandising, così come a grappa e olio.

Questa è una fonte di guadagno molto importante, alla quale ovviamente si aggiungono i dischi venduti nel corso della sua carriera e i guadagni percepiti dallo streaming musicale grazie ad aziende come Apple Music e Spotify. Su queste piattaforme vanta numero da capogiro. La sola Felicità conta più ci 4 milioni di riproduzioni. Per la sua presenza a eventi importanti richiede inoltre cifre vertiginose. Pare abbia ricevuto più di 50mila euro per presenziare a Sanremo con Romina Power. Ha inoltre svelato quanto percepisce di pensione, ovvero 1470 euro circa. Una cifra che reputa decisamente bassa, considerando l’impossibilità di fare concerti a causa del Covid. Non abbiamo cifre precise sui suoi guadagni ma, considerando tutto ciò che sappiamo sul suo conto, non si fa fatica a ritenerlo uno dei cantanti più ricchi d’Italia.

