Ospiti Fabio Fazio 10 aprile Che Tempo che fa: nuova coppia

Ospiti Fabio Fazio 10 aprile questa sera Che Tempo che fa. Una coppia pronta a far divertire il pubblico

Tornato lo spettacolo tra gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Dopo aver dedicato numerose puntate alla guerra in Ucraina, il programma Rai ha diviso lo spazio in due dedicando un’ampia pagina al conflitto ma non dimenticando anche le arti. Nelle ultime due settimane Fabri Fibra e Jovanotti hanno messo in primo piano la musica e in particolare il cantautore toscano ha conquistato tutti con la versione di I Love You Baby in compagnia dei Neri per Caso. Un grande successo di pubblico e sui social che potrebbe essere bissato questa sera 10 aprile con i nuovi ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.

Sabrina Ferilli e Leonardo Pieraccioni sono gli ospiti della puntata del 10 aprile di Che Tempo Che Fa, la giusta dose di risate per il pubblico. Una nuova coppia del cinema che presenta il film in arrivo nelle sale il 21 aprile. Si tratta della prima pellicola diretta da Leonardo Pieraccioni ad uscire in questo periodo dell’anno, una novità che ha attirato l’attenzione dei fan del regista toscano che non vedevano al cinema da “Se son rose”. Per Sabrina Ferilli un ritorno al grande schermo dopo quattro anni e tanto spazio dedicato alle fiction.

Domenica 10 aprile gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa interverranno anche per gli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. Un appuntamento fisso che vede partecipare il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio e l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Filippo Grandi. Un dibattito importante per conoscere gli sviluppi di ciò che succederà in Europa e di come sono cambiati gli equilibri dall’inizio del conflitto.

