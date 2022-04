Alessandro Iannoni, chi è la fidanzata del figlio di Carmen di Pietro

Alessandro Iannoni, scopriamo chi è la fidanzata del giovane concorrente dell’Isola dei famosi, in gara con sua madre Carmen Di Pietro.

Tra i protagonisti di questa sedicesima edizione dell’Isola dei famosi c’è anche il giovane Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro con cui è entrato per concorrere nel reality show di Canale 5. Il ragazzo è diventato presto uno dei protagonisti indiscussi del programma, al centro del dibattito anche per il complesso rapporto con la madre, uno dei personaggi più divisivi dell’isola, spesso criticata per la durezza con cui si comporta col figlio. Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più sulla vita privata di Alessandro Iannoni, in particolare sulla sua fidanzata.

Alessandro Iannoni: chi è la fidanzata

Romano, classe 2001, Alessandro è il figlio di Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni. Alessandro non vive a casa dall’età di 18 anni, la madre ha deciso di mandarlo via per farlo crescere, come ha raccontato in un’intervista a Pomeriggio Cinque, quindi il ragazzo si è trovato presto ad affrontare la vita da solo, nonostante comunque la presenza della madre, anche a distanza, sia stata comunque costante.

Per ciò che concerne la sua vita sentimentale, Alessandro dovrebbe avere una fidanzata di nome Ginevra, anche se non si conoscono molti dettagli sulla sua vita privata. Il ragazzo non condivide molte cose sui social e la stessa Carmen non parla tanto della sfera personale del figlio, limitandosi solo a parlare del loro rapporto, ma non tanto di ciò che riguarda il figlio. Non sappiamo dunque granché su Ginevra, la fidanzata di Alessandro Iannoni.

Per il resto, Alessandro nella vita studia Economia e Business presso l’Università Luiss di Roma ed è anche un volto abbastanza noto in televisione, essendo apparso in diverse interviste come figlio di un personaggio noto come sua madre Carmen Di Pietro.

