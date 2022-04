Blind, scopriamo chi è la fidanzata del rapper protagonista della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi.

Tra i protagonisti della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi c’è il rapper Blind, che dopo l’esperienza a X Factor torna in televisione per partecipare come naufrago al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla vita privata del ragazzo: chi è la fidanzata.

Blind: chi è la fidanzata

Si chiama Greta Tigani la dolce metà di Franco Rujan, in arte Blind. La loro è una storia molto forte, sappiamo molto poco della ragazza, ma conosciamo il peso che ha avuto nella vita del fidanzato. Blind ha infatti passato un periodo molto difficile nella sua vita, alle prese con la dipendenza dalle droghe, e a salvarlo da questo baratro è stata proprio Greta. Il cantante si è messo a nudo nel suo libro dal titolo Cicatrici, raccontando quanto la dipendenza dalle droghe lo abbia debilitato e come sia stato salvato proprio dagli amici più cari e soprattutto da Greta, che gli è stato vicino e lo ha aiutato a superare questo momento difficilissimo.

Greta ha anche lanciato la carriera da rapper del fidanzato, perché ha contribuito economicamente a realizzare il video della sua prima canzone. Insomma, Greta è stata la donna della svolta per Blind, a detta del cantante gli ha veramente salvato la vita ed è chiaro che tra i due ci sia un legame molto forte.

Greta Tigani non appartiene al mondo dello spettacolo, per cui, come detto, di lei non si sa praticamente nulla. Ha un profilo Instagram in cui condivide tanti scatti col fidanzato, ma oltre a ciò non fa trasparire nulla della sua vita privata. Ciò che conta, comunque, è che Blind e Greta Tigani siano una coppia affiatatissima e molto solida.

