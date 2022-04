Laura Maddaloni prima e dopo: chirurgia FOTO

Laura Maddaloni: scopriamo com’era prima e com’è diventata oggi la naufraga dell’Isola dei famosi e se si è sottoposta a interventi di chirurgia estetica.

Laura Maddaloni è una delle protagoniste della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi, in gara nello show di Ilary Blasi insieme al marito Clemente Russo. Grande protagonista dello sport italiano, con una carriera importante nel judo, Maddalena si è sposata col famoso pugile nel 2008 e insieme hanno avuto tre figlie. Laura Maddaloni non è mai stata un personaggio televisivo, è diventata famosa per i suoi risultati sportivi e si è sempre tenuta lontana dai riflettori. La donna però è molto attiva sui social e ora ha deciso di esordire anche in televisione, con la partecipazione alla sedicesima edizione dell’Isola dei famosi. Scopriamo dunque com’è cambiata negli anni la donna e se si è sottoposta a interventi di chirurgia estetica.

Laura Maddaloni prima

Nata l’11 aprile 1980, Laura Maddaloni ha presto iniziato la carriera sportiva, seguendo le orme del padre e del fratello Pino, entrambi campioni di judo. Laura ha vinto quindi un bronzo a squadre negli europei del 2001 e un altro bronzo personale ai Giochi del Mediterraneo in Armenia del 2005.

Nel 2008 quindi Laura si è sposata col pugile Clemente Russo e insieme hanno avuto tre figlie: Rosy e le gemelle Jane e Janet.

Laura Maddaloni oggi

Oggi la campionessa ha 42 anni e appare ancora in splendida forma. La lunga carriera sportiva ha sicuramente influito sulla tenuta di un fisico invidiabile, Laura ancora oggi si allena molto e si tiene in forma, con risultati evidenti. Per il resto, il suo aspetto fisico appare naturale, in molti si chiedono se la donna, dopo la fine della carriera sportiva, abbia apportato qualche ritocco al suo aspetto, ma sembra proprio che la chirurgia estetica non faccia parte della vita della naufraga.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI