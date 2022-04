Licia Nunez chi è: le origini dall’infanzia all’Isola dei Famosi

Licia Nunez oggi è una concorrente dell’Isola dei Famosi. Nota al gossip per la sua storia con Imma Battaglia scopriamo di più sulla sua carriera e vita privata

Licia Nunez ha 44 di età, capelli biondi e sguardo seducente. Oggi è una concorrente dell’Isola dei Famosi 2022, il secondo reality dopo una lunga carriera da modella prima e attrice poi. L’avete vista sul piccolo schermo come protagonista ad Incantesimo e alle Tre Rose di Eva, accanto ad Anna Sofroncik e Roberto Farnesi, nel ruolo della sorella di quest’ultimo con problemi psichici. Il curriculum della bionda naufraga è ben noto, meno sotto i riflettori la sua infanzia e la sua vita privata. Scopriamo qualcosa in più su chi è Licia Nunez e la sua biografia.

Licia Nunez chi è: è stata olgettina?

Licia Nunez non ha origini straniere nonostante il cognome esotico. Il vero nome è Lucia del Curatolo ed è nata a Barletta (Puglia) nel 1978 ed ha quindi 44 anni di età . Alta 1,80 e bellissima sin dall’adolescenza, giovanissima si è avvicinata al mondo della moda. A 17 anni ha iniziato a fare la modella posando per diverse campagne pubblicitarie. Si è poi avvicinata alla recitazione, di studi ha fatto l’Università di Arti Drammatiche di Tolosa e poi l’Accademia della Bracco a Roma.

Debutta al cinema con Alla fine della notte e Guardo il mondo da un oblò nei panni di Valentina. Il successo arriva con il ruolo di Nicoletta nella famosa serie Incantesimo, consolidato con Vivere e le Tre Rose di Eva come Elena Monforte. Oltre alle fiction ha partecipato a Ballando con le Stelle nel 2009 in coppia con il ballerino professionista Dmtry Pakhomov, classificandosi alle ultime posizioni. È infatti uscita alla terza puntata del programma condotto da Milly Carlucci eliminata al televoto da Maurizio Aiello.

Licia Nunez è stata un’olgettina? No. Il suo nome, stando a Repubblica, sarebbe balzato fuori da alcune intercettazioni telefoniche di Tarantini, insieme a quello di altre attrici, per essere stata in un resort dove sarebbe stato presente anche Berlusconi.

Licia Nunez Imma Battaglia lo scandalo del Gf Vip 2020 e il dramma del 2003

Licia Nunez è stata al centro del gossip due anni fa, prima e durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip del 2020. A condurre quell’edizione del programma c’era già Alfonso Signorini e all’epoca la vita privata dell’attrice fece scalpore. Come ricorderete uscì ad un passo dalla semifinale, dopo tre lunghi mesi di permanenza perdendo al televoto flash contro Antonella Elia e Paola di Benedetto, vincitrice poi del Gf Vip. Nonostante non abbia vinto ha catalizzato l’attenzione di diverse puntate del reality per il suo acceso ed emozionante confronto con la sua ex fidanzata Imma Battaglia e di riflesso con la attuale moglie Eva Grimaldi.

Licia Nunez e Imma Battaglia sono state fidanzate per 7 anni e si sono lasciate nel 2010, perché? Secondo la bionda concorrente dell’Isola dei famosi 2022 perché è stata tradita, la compagna, a suo dire, ha intrapreso una relazione con Eva Grimaldi quando erano ancora insieme. La Battaglia ha sempre replicato alle accuse parlando di un rapporto in cui si era rotto qualcosa quando ha conosciuto la sua futura moglie. La Nunez aveva sacrificato troppo la sua storia d’amore per il lavoro. Due verità diverse per uno stesso risultato, un amore finito.

Licia Nunez al Grande Fratello Vip 2020 ha parlato anche del dramma che l’ha colpita nel 2003 quando è morta una parte di lei. Aveva una relazione con un uomo più adulto di lei, aveva 25 anni e scoprì di essere incinta. Il compagno e padre di suo figlio sparì quando seppe della gravidanza. Lei aveva deciso di tenere il bambino ma poi lo ha perso per un aborto spontaneo. Quell’evento così triste l’ha gettata nello sconforto sfociato nell’alcolismo da cui è uscita con la psicoterapia.

