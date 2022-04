Psicologi nuovo album: info, titolo e data d’uscita

Gli Psicologi stanno per tornare: scopriamo tutto sul nuovo album del duo romano, in uscita tra poche settimane.

Tramite Instagram, gli Psicologi hanno annunciato l’uscita ufficiale del loro nuovo album, intitolato Trauma. Si tratta del secondo album in studio del duo, a due anni di distanza da Millennium Bug. Andiamo a scoprire tutte le informazioni disponibili sul nuovo progetto dei due giovani cantanti.

Psicologi: le info sul nuovo album

Si chiama Trauma il nuovo album degli Psicologi, in uscita il prossimo 29 aprile. Drast e Lil Kvneki, i due componenti degli Psicologi, hanno pubblicato la notizia su Instagram, aprendo anche il preorder dell’album, che uscirà sia sul classico supporto cd che in vinile, oltre che chiaramente in versione digitale. Non conosciamo ancora la tracklist dell’album e non sono stati svelati vari duetti: probabilmente all’interno dell’album verranno inseriti gli ultimi due singoli pubblicati dal duo, ovvero Sui muri e Fiori morti, due canzoni che hanno riscosso un importante successo.

In attesa dunque di ulteriori notizie, soprattutto per quanto riguarda la tracklist e i featuring dell’album, sappiamo con certezza che la data del ritorno degli Psicologi è fissata per il 29 aprile. I due cantanti saranno poi protagonisti di un ricco tour estivo, che partirà da Roma il 17 giugno, per attraversare tutta l’Italia fino alla tappa conclusiva prevista per il 28 agosto a Romano D’Ezzelino. In mezzo tante tappe importanti come Milano, Napoli e Bologna, per un’estate ricchissima per gli Psicologi.

Come detto, Trauma sarà il secondo album in studio del duo, dopo Millennium Bug, e si aggiunge alla loro discografia che include anche i due EP 2001 e 1002, che contengono i brani che hanno reso famosi i due cantanti, come Diploma, Autostima e Stanotte. Ora, gli Psicologi sono pronti a scrivere un’altra importante pagina della loro storia musicale.

