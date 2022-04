Walter Veltroni oggi: dalla politica ai libri

Walter Veltroni: scopriamo cosa fa oggi l’ex sindaco di Roma, dall’attività politica a quella editoriale con tanti libri di successo.

Tra gli ospiti di Serena Bortone in Oggi è un altro giorno ci sarà l’ex sindaco di Roma Walter Veltroni. È stato un grande protagonista della politica italiana, per ben due volte sindaco della Capitale ed ex segretario del PD: negli ultimi anni si è allontanato dalla politica per dedicarsi ai libri e impegnarsi nell’attività di giornalista e scrittore. Scopriamo dunque cosa fa ora Walter Veltroni:

Walter Veltroni: cosa fa oggi

Nato a Roma, classe 1955, Veltroni è stato a lungo un protagonista della politica italiana. Gli esordi tra le fila del PCI, la scalata in politica e intanto il prosieguo dell’attività giornalista, che lo porta anche a dirigere l’Unità. Nel 2007 è stato tra i fondatori del Partito Democratico, di cui ha anche assunto per primo il ruolo di segretario. Il suo addio alla vita politica risale al 2012, dopo la sconfitta alle politiche e le dimissioni da segretario del PD.

Da quel momento, Veltroni è tornato a dedicarsi alla scrittura, ottenendo un grande successo sia nella stesura di saggi che di romanzi. Particolarmente fortunata è la saga di romanzi gialli che vede come protagonista il commissario Buonvino, ma un discreto successo riscuotono anche i suoi saggi, principalmente di stampo politico, tra cui spiccano Il sogno spezzato e Donne, famiglia e politica.

L’ultima fatica di Walter Veltroni in campo editoriale è il romanzo La scelta, una storia ambientata nella Roma del 1943 e che racconta la vicenda di una famiglia stravolta dal secondo conflitto mondiale. Oggi dunque Walter Veltroni è lontano dalla politica, ma rimane una figura di spicco del panorama letterario italiano e non disdegna comunque la vecchia attività, anche se da un punto di vista diverso.

