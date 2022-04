Buttare l’amore testo e significato della canzone di Mina in Le fate ignoranti

Buttare l’amore, scopriamo il testo e il significato della canzone di Mina, colonna sonora della serie tv Le fate ignoranti.

Arriva su Disney+ l’attesissima serie tv Le fate ignoranti, tratta dall’omonimo film di Ferzan Ozpetek. A partire da mercoledì 13 aprile verranno rilasciati tutti gli episodi, disponibili quindi in streaming tramite la piattaforma digitale. Una serie attesissima, con un cast d’eccezione e la prestigiosa colonna sonora firmata da Mina, col brano originale Buttare l’amore. Vediamone il significato e il testo.

Buttare l’amore, il significato della canzone di Mina ne Le fati ignoranti

Al centro del brano c’è l’incapacità di portare avanti una relazione, il non riuscire a impedire che l’amore venga, appunto, buttato. Chi canta è come se osservasse dall’esterno quell’amore che viene sperperato, senza avere la forza per opporsi a ciò che sta succedendo.

Buttare l’amore, il testo della canzone di Mina ne Le fati ignoranti

Ora lo so cosa cerchi di più

Ma non sono io

Vedi cos’è quel difetto di te che ci limita

forse un’altra me, ti accontenterà

Dimmelo tu cosa manca di più, posso farcela

forse non c’è più passione perché sei soltanto mio

prima c’era lei, ora solo noi

E così, io ti guardo buttare l’amore

resto qui e finisco per farmi del male

passerà, serviranno altre mille persone

e va bene così

Anche se poi tutto quello che vuoi potrei dartelo

affari miei se decido di no, sono libera

quello che farei, non te lo dirò mai

Stupido sai chi si mette nei guai per un brivido

ti tradirei, non ti credere mai, non giurarmelo

forse ti amerei, se non fossi io

E così, io ti guardo buttare l’amore

resto qui e finisco per farmi del male

passerà, serviranno altre mille persone

e va bene così

