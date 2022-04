Celebrity hunted 3 concorrenti e quando esce: cast stellare

Celebrity Hunted sta per tornare con un cast stellare: scopriamo quando esce la n uova stagione e i concorrenti che vi prenderanno parte.

Una delle serie più amate sta per tornare. Lo show di Amazon Celebrity Hunted farà il proprio ritorno nei prossimi mesi e in attesa di vedere la terza stagione del reality thriller sulla piattaforma streaming, sono stati resi noti i nomi dei vip che tenteranno con ogni mezzo la fuga dalla squadra di ricerca che gli starà alle calcagna. Come per le due precedenti edizioni, il cast è davvero mozzafiato: scopriamo chi sono i concorrenti della terza edizione di Celebrity Hunted.

Celebrity Hunted 3: i concorrenti

Saranno cinque le squadre che proveranno a scappare nella terza stagione di Celebrity Hunted. L’unica che tenterà la fuga in solitaria sarà la comica Katia Follesa, già protagonista di un altro fortunatissimo show di Amazon come Lol. La donna ritroverà un altro volto noto di Prime Video, proveniente sempre dallo show in cui è vietato ridere: a tentare la fuga ci sarà anche Ciro Priello, vincitore della prima stagione di Lol, insieme al collega e compagno nei The Jackal Fabio Balsamo.

Le sorprese non finiscono qui, perché le altre tre coppie protagoniste sono di assoluto livello. Ci saranno Luca Argentero e sua moglie Cristina Marino, poi ci saranno i due grandi protagonisti di Gomorra, Salvatore Esposito e Marco D’Amore, e infine due dei cantanti principali della scena attuale musicale come Irama e Rkomi, che uniranno le forze anche per scappare dopo averlo fatto nei rispettivi album

Celebrity Hunted 3: quando esce

Ancora non c’è una data d’uscita ufficiale per la terza stagione di Celebrity Hunted. Sicuramente la vedremo nei prossimi mesi, non dovrebbe mancare troppo, ma comunque si aspettano comunicazioni ufficiali di Prime Video in merito.

