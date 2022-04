Chi è Bryan Ceotto: il racconto del cambio sesso

Bryan Ceotto, scopriamo chi è il personaggio molto famoso su TikTok e il racconto del suo cambio di sesso.

La star di TikTok, Bryan Ceotto, sarà tra i protagonisti della puntata di martedì 12 aprile 2022 di Oggi è un altro giorno. Il ragazzo sta compiendo la transizione per cambiare sesso e sta testimoniando tutto il suo percorso su TikTok, attirando sempre più followers interessati alla sua vicenda e pronti a dargli sostegno. Ora, Bryan porterà la sua testimonianza anche nel salotto di Serena Bortone: scopriamo tutto su di lui e sul suo cambio di sesso.

Chi è Bryan Ceotto

Bryan ha 22 anni ed è originario di Conegliano. Da quasi un anno ormai sta compiendo il percorso di transizione per cambiare sesso: nata femmina, Bryan si è sempre sentito diverso rispetto agli altri, ha raccontato al Corriere che sin da piccolo, quando era una bambina, guardando le altre bambine notava delle differenze, che poi crescendo sono diventate sempre più evidenti.

Bryan ha raccontato di aver sviluppato molto tardi, all’età di 17 anni, e col passare del tempo si è sempre fatta più chiara la consapevolezza che quello non era il corpo che lo rappresentava. Un corpo femminile inadeguato per Bryan, che si sentiva maschio ma non sapeva come esprimersi. Poi la svolta è arrivata a scuola, Bryan ha scritto tutto su un tema, firmandosi Bryan e da lì è arrivato il coming out, che ha messo fine a quel periodo di ansia e insicurezza.

Bryan ha cominciato a raccontare dunque la propria verità a tutti, prima a sua madre, con una lettera su Whatsapp e poi col resto del mondo. Bryan ha quindi cominciato la terapia ormonale per cambiare sesso, una decisione accolta come una liberazione con cui Bryan sta finalmente trovando il vero sé stesso.

