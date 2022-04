Isola dei famosi 2022 news ieri sera Estefania gate? Con un passo falso dimostra di aver bluffato sulla scelta di coppia con Roger

La puntata dell’Isola dei Famosi 2022 del 12 aprile ha rivoluzionato il reality. Un appuntamento cruciale per l’avventura dei concorrenti che dopo 21 giorni sull’isola hanno dovuto fare i conti una novità assoluta. Un vero e proprio colpo di fulmine è scattato tra Estefania Bernal e Roger Balduino, concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022. I due hanno subito avuto un’intesa particolare, a tal punto che in tanti hanno pensato che già prima dell’inizio del reality fosse nato qualcosa.

Poi una volta riuniti nella Playa Accoppiada hanno ufficializzato la loro relazione. Un legame così forte che ha spinto la produzione dell’Isola dei Famosi a metterli alla prova per poter finalmente fare coppia anche nel gioco. Sfida vinta e così Estefania e Roger hanno cambiato i rispettivi partner per giocare insieme. Nella puntata in onda l’11 aprile dell’Isola dei Famosi tutti i concorrenti hanno dovuto però decidere se restare in coppia o separarsi.

Estefania e Roger, il retroscena che mette in crisi la coppia

Un piccolo gioco per capire se c’era volontà da parte di tutti di restare in coppia o avere il desiderio di giocare da singoli. In tanti hanno pensato che tra alcuni familiari potesse scattare la rottura, ma non è stato così. Chi aveva deciso di restare in coppia ha dovuto sostenere una prova per restare e a vincerla è stata Roger. Prima però durante la scelta in tanti hanno catturato un piccolo dettaglio che in diretta è passato inosservato e che ha subito fatto il giro dei social.

I concorrenti dovevano scegliere con una lavagnetta se restare in coppia o gareggiare da singolo. La lavagna di Estefania nasconde però un particolare che ha sorpreso. La modella aveva messo una x nella sezione singolo, poi cancellato come si vede dalla foto in basso. Qualche ripensamento sulla sua relazione? Un errore di distrazione o un vero e proprio bluff svelato? La scelta cancellata di Estefania fa riflettere e arriva proprio nella stessa serata in cui Antonio Zequila ha raccontato l’ennesimo retroscena sulla ragazza.

Durante la puntata dell’11 aprile dell’Isola dei Famosi, il concorrente ha svelato che Estefania prima di partire per l’Honduras aveva messo gli occhi su Jeremias Rodriguez. Secondo Zequila, la ragazza era dispiaciuta che lui fosse fidanzato e inoltre avrebbe espresso la sua poca considerazione nei confronti proprio di Roger. Parole forti che Estefania non ha accettato e ha negato ma che lasciano però il dubbio sulla coppia che si è formata all’Isola dei Famosi.

Per me è il modo in cui si vede da 8 km che Estefanìa ha cancellato la croce su Singolo. #isola pic.twitter.com/u3VqJAka8B — contechristino (@contechristino) April 11, 2022

