Uomini e Donne anticipazioni Diego e Aneta spiazzano Armando

Anticipazioni Uomini e Donne, vediamo cosa succede tra Diego e Aneta, con Armando che rimane spiazzato dalla situazione.

Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne e andiamo a vedere cosa ci aspetta dal trono over, con Diego e Aneta che sorprendono tutti e Armando che si rende ancora una volta protagonista di spiazzanti attacchi. Scopriamo dunque tutte le anticipazioni a riguardo.

Anticipazioni Uomini e Donne: Diego e Aneta sorprendono

Dopo la fine della frequentazione con Armando Incarnato, Aneta si è avvicinata a Diego Tavani e, contrariamente a quanto tutti pensavano, le cose tra i due stanno andando bene. C’è sintonia tra Diego e Aneta, il feeling è palpabile ed entrambi hanno messo di stare bene insieme. Diego e Aneta continuano dunque a uscire, in attesa di un bacio che potrebbe far crescere ancora di più la loro intesa. Ad ogni modo, i due si candidano a essere una delle coppie protagoniste dei prossimi appuntamenti col reality show di Canale 5, vedremo se effettivamente le cose continueranno ad andare bene per loro.

Chi invece proprio non riesce a trovare la donna ideale è Armando, che non si guarda alle spalle dopo la fine della frequentazione con Aneta, anche se rimane comunque spiazzato dall’evoluzione della situazione con Diego, e pensa più che altro ad attaccare Riccardo. Sia lui che un altro celebre cavaliere del parterre come Biagio Di Maro faticano a trovare la donna giusta e al momento vivono una fase di stallo: arriverà qualcuno per loro?

Le prossime puntate ci sapranno dire di più sul trono over, tra la frequentazione tra Diego e Aneta che procede a vele spiegate e Armando che continua a creare tensione nello studio, in attesa finalmente di una donna che riesca a catturare il suo interesse.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI