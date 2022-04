Blanco in concerto a Venaria Torino: scaletta

Prosegue il Blu Celeste Tour di Blanco, che fa tappa a Venaria, Torino, per altri due attesissimi concerti: scopriamo la scaletta delle date.

Dopo Padova, Milano e Torino, Blanco è pronto a fare tappa a Venaria per due concerti attesissimi nel capoluogo piemontese. Il 13 e 14 aprile il giovane vincitore del Festival di Sanremo sarà quindi protagonista dei due show che si terranno al Teatro della Concordia di Venaria Reale, entrambe le date sono ormai da tempo sold out, come praticamente tutto il tour di Blanco, i cui biglietti si sono volatilizzati in pochissime ore. Dopo questi due concerti, il tour di Blanco riprenderà con due date a Firenze a inizio maggio, prima del ritorno a Torino per l’Eurovision, dove il cantante bresciano concorrerà insieme a Mahmood con la loro Brividi, con l’obiettivo di bissare la clamorosa vittoria dello scorso anno dei Maneskin. Questi due concerti costituiscono quindi una sorta di antipasto dell’importante esperienza torinese che attende poi Blanco, che dopo la vittoria a Sanremo insieme a Mahmood sogna anche il trionfo all’Eurovision.

Blanco, la scaletta dei concerti a Torino

Conosciamo ormai bene la scaletta del tour di Blanco e anche per i concerti a Torino lo schema dovrebbe rimanere quello delle precedenti date, con l’esibizione delle canzoni di Blu Celeste, pazzesco album d’esordio del cantante, e anche di brani più vecchi. Immancabile, chiaramente, la canzone vincitrice di Sanremo, Brividi, che di solito l’artista canta a fine concerto, dopo La canzone nostra e prima del gran finale con Notti in bianco.

Mezz’Ora di Sole

Paraocchi

Figli di Puttana

Sai Cosa C’è

Finché Non Mi Seppelliscono

Pornografia (Bianco Paradiso)

David

Ladro Di Fiori

Belladonna (Adieu)

Notti In Bianco (in acustico)

Blu Celeste

Lucciole

Amatoriale

Ruggine

Follia

Mi Fai Impazzire

Afrodite

BIS

La Canzone Nostra

Brividi

Notti In Bianco

